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उत्तराखंड में कमबैक की तैयारी में यूकेडी, पिथौरागढ़ में खोला कार्यालय, ऐरी ने की चुनाव लड़ने की पेशकश

उक्रांद के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी ( फोटो- ETV Bharat )

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को अब एक साल से कम का वक्त बचा है. लिहाजा, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में यूकेडी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी ने पिथौरागढ़ में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यूकेडी ने उत्तराखंड राज्य और यहां की जनता के लिए लड़ाई लड़ी है. वर्तमान में उत्तराखंड की दशा व दिशा काफी बिगड़ गई है. 2027 में राज्य की जनता बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे. पिथौरागढ़ में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर यूकेडी नेता काशी सिंह ऐरी ने कहा कि उन्होंने इसी जिले से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी. यूकेडी का गठन करने में भी इस जिले का योगदान है. ऐरी ने कहा कि पिथौरागढ़ में यूकेडी ने अपना कार्यालय खोलकर जनता की इच्छा के अनुरूप शुरुआत की है. उम्मीद है जनता का पूरा साथ मिलेगा. यूकेडी ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है. हमारी लड़ाई अब भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी. काशी सिंह ऐरी का राजनीतिक सफर: काशी सिंह ऐरी उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं. वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में वे तीन बार जबकि, उत्तराखंड गठन के बाद एक बार विधायक रहे हैं. ऐरी डीडीहाट विधानसभा सीट से साल 1985-1989, 1989-1991 और 1993-1996 में विधायक रहे. उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद वे पहली बार हुए चुनाव 2002-2007 में कनालीछीना विधानसभा से विधायक चुने गए. साल 2022 में उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था. अब एक बार फिर उन्होंने पार्टी के कहने पर चुनाव लड़ने की बात कही है.