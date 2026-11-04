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उत्तराखंड में थर्ड फ्रंट की तैयारी तेज, UKD ने भाजपा-कांग्रेस से पहले खेला बड़ा दांव, जानें किसको होगा नुकसान

उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की चुनावी बिसात पर अब क्षेत्रीय दलों की चाल भी तेज हो गई है. राज्य की पुरानी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भाजपा और कांग्रेस से पहले 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं. पार्टी ने न केवल चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि आगामी चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सक्रिय होकर तीसरी पार्टी बन गई है. कुछ समय पहले ही उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने पार्टी की पहली प्रत्याशी सूची जारी की थी. पार्टी ने फाइव-लेयर सिस्टम के तहत 16 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार चुने हैं. यूकेडी की पहली सूची में सिर्फ अनुभवी चेहरे ही नहीं, बल्कि पार्टी ने दावा किया है कि इन 16 प्रत्याशियों में चार टिकट युवाओं और युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं.

यूकेडी के साथ ये दल आए साथ: पार्टी ने पिथौरागढ़, द्वाराहाट, देवप्रयाग, प्रतापनगर, कर्णप्रयाग, जागेश्वर, राजपुर, सल्ट, टिहरी, कपकोट, काशीपुर, नानकमत्ता, रामनगर, देहरादून कैंट, खानपुर और धनोल्टी जैसी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं. इससे साफ है कि यूकेडी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहती है. यूकेडी की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि वो अकेले चुनाव लड़ने के बजाय क्षेत्रीय ताकतों को एक मंच पर लाए. देहरादून में मंथन 2027-क्षेत्रीय एकता से उत्तराखंड का राजनीतिक विकल्प कार्यक्रम में 14 दलों और संगठनों ने हिस्सा लिया. इनमें उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, स्वाभिमान मोर्चा, राष्ट्रीय रिजनल पार्टी, समानता पार्टी, हिमालय क्रांति पार्टी, विकास पार्टी, राज्य आंदोलनकारी मंच और कई सामाजिक संगठन शामिल थे.

पिछले चुनाव में आप बनी थी थर्ड फ्रंट: साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने थर्ड फ्रंट की भूमिका निभाने की कोशिश की थी, लेकिन 70 में से एक भी सीट जीतने में नाकाम रही. उस चुनाव में भाजपा को 47 और कांग्रेस को 19 सीटें मिलीं, जबकि आम आदमी पार्टी को मात्र 3.3 फीसदी वोट मिले थे. ऐसे में उत्तराखंड में वोट बंटने की गुंजाइश तो है, लेकिन सीट जीतने के लिए मजबूत संगठन और स्थानीय मुद्दों काफी जरूरी है.

टिकट जारी करने का संभावित कारण: इसी तरह, इस बार यूकेडी का दांव अलग है. पार्टी ने चुनाव से काफी पहले उम्मीदवार घोषित कर अपने कार्यकर्ताओं को समय देने की कोशिश की है. ऐसा माना जा रहा है कि इससे टिकट को लेकर असंतोष कम होगा और मैदानी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का समय मिलेगा. भाजपा और कांग्रेस के सामने असली चुनौती ये है कि क्षेत्रीय दल भले ही कोई सीटें न जीतें, लेकिन कई सीटों पर वोट जरूर काट सकते हैं.

ज्यादा जानकारी देते हुए वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ने कहा कि, यूकेडी की ताकत उसके पुराने कार्यकर्ता, राज्य आंदोलन से जुड़े चेहरे और पहाड़ी पहचान के मुद्दों में है. लेकिन चुनौती ये है कि पार्टी को अपने समर्थन को सिर्फ भावनात्मक मुद्दों से आगे बढ़ाकर रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी विकास जैसे मुद्दों पर फोकस करना होगा. क्योंकि उत्तराखंड गठन के बाद यूकेडी की कुछ सीटें तो आई लेकिन समय के साथ यूकेडी पूरी तरह से गायब हो गई. ऐसे में कांग्रेस-भाजपा की इस दौड़ में यूकेडी कितनी सीटें ला पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यह जरूर है कि इससे कांग्रेस को काफी अधिक नुकसान पहुंचेगा.