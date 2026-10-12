गैरसैंण में यूकेडी डेमोक्रेटिक ने खोला केंद्रीय कार्यालय, आशीष नेगी के खिलाफ पुलिस में दी तहरीर
गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर यूकेडी डेमोक्रेटिक मुखर, दिवालीखाल में केंद्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन, आशीष नेगी पर मढ़े गंभीर आरोप
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 5:08 PM IST
गैरसैंण: उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल (डेमोक्रेटिक) ने आवाज बुलंद की है. जिसके तहत यूकेडी डेमोक्रेटिक ने गैरसैंण स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग दोहराते हुए दिवालीखाल में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया. इसके अलावा कार्यकर्ताओं की बैठक कर आगे की रणनीति बनाई. वहीं, नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए.
दरअसल, उत्तराखंड क्रांति दल (डेमोक्रेटिक) के केंद्रीय अध्यक्ष बलवेंद्र सिंह नेगी, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष नेगी, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संतोष भंडारी के संयुक्त नेतृत्व में भुवनेश्वरी आश्रम गैरसैंण के सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई. बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति, पार्टी के घोषणा पत्र और संगठन विस्तार पर चर्चा की गई.
आशीष नेगी के समर्थकों पर धमकी देने के आरोप, पुलिस में दी तहरीर: इस दौरान यूकेडी डेमोक्रेटिक के नेताओं ने यूकेडी के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी पर धमकी देने व उनके समर्थकों पर गाली-गलौज के आरोप मढ़े हैं. साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने, जान से मारने की धमकियां देने व मारपीट की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली गैरसैंण में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की.
"तहरीर ले ली गई है. आरोपों की जांच की जाएगी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा. वीडियो साक्ष्य व अन्य सबूत पीड़ित पक्ष से मांगी गई है. उसके बाद ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."- मनोज सिरोला, कोतवाल, गैरसैंण
दिवालीखाल में खोला यूकेडी डेमोक्रेटिक का केंद्रीय कार्यालय: यूकेडी डेमोक्रेटिक के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना उनकी पार्टी की प्रमुख मांग है और इसी उद्देश्य से वे गैरसैंण पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि दिवालीखाल में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया जा रहा है.
वहीं, आशुतोष ने आरोप लगाया कि यूकेडी नेता आशीष नेगी ने उन्हें गैरसैंण आने पर देख लेने की धमकी दी थी. इसके अलावा उनके मुताबिक, आदिबद्री में आशीष नेगी के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि इस मामले में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बलवेंद्र सिंह नेगी की ओर से पुलिस कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई है.
वहीं, आशुतोष नेगी ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड डेमोक्रेटिक एलायंस का गठन किया है, जिसमें स्वाभिमान मोर्चा समेत कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल शामिल हैं. गठबंधन का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ना है.
यूकेडी नेता काशी सिंह ऐरी पर साधा निशाना: उन्होंने यूकेडी छोड़ने के फैसले पर कहा कि यूकेडी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी की भूमिका को लेकर उन्हें आपत्ति रही है. आरोप लगाया कि चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और जागेश्वर समेत कई सीटों पर कमजोर प्रत्याशी उतारकर यूकेडी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति अपनाई जा रही है.
काशी सिंह ऐरी पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप: आशुतोष नेगी ने यूकेडी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने टिकट वितरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ सीटों पर समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है.
कई सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी: उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है और उम्मीदवारों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी. उन्होंने कहा कि गैरसैंण में केंद्रीय कार्यालय स्थापित कर पार्टी की गतिविधियां यहीं से संचालित की जाएंगी.
वहीं, यूकेडी डेमोक्रेटिक के केंद्रीय अध्यक्ष बलवेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) और यूकेडी डेमोक्रेटिक दोनों क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यूकेडी के विधानसभा प्रत्याशी आशीष नेगी की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं. इस तरह का माहौल बनाना निंदनीय है.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति और संगठन को अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाने का अधिकार है. उनकी पार्टी की प्रमुख मांग गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना है.
वहीं, यूकेडी डेमोक्रेटिक नेता संतोष भंडारी ने बताया कि संगठन का दो दिवसीय अधिवेशन गैरसैंण में आयोजित किया जाना था. उन्होंने आरोप लगाया कि गैरसैंण पहुंचने से पहले आदिबद्री में उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई और गैरसैंण में कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर भी धमकियां दी जा रही हैं.
पार्टी कार्यालय खोलना संवैधानिक अधिकार: उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. संतोष भंडारी ने कहा कि पार्टी कार्यालय खोलना उनका संवैधानिक अधिकार है और वे किसी भी तरह की धमकी से डरने वाले नहीं हैं.
उत्तराखंड डेमोक्रेटिक एलायंस में विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है. संतोष भंडारी के मुताबिक, गठबंधन में 60 राजनीतिक दलों को शामिल करने की पहल की गई है, जिनमें से 30 दल गठबंधन के साथ आ चुके हैं.
संतोष भंडारी बोलीं- बीजेपी की 'बी टीम' है यूकेडी: संतोष भंडारी ने कहा कि यूकेडी को भी एलायंस में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उनके मुताबिक यूकेडी की राजनीतिक भूमिका बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाली है. उन्होंने यूकेडी को बीजेपी की 'बी टीम' बताते हुए आरोप भी लगाए.
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