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गैरसैंण में यूकेडी डेमोक्रेटिक ने खोला केंद्रीय कार्यालय, आशीष नेगी के खिलाफ पुलिस में दी तहरीर

यूकेडी डेमोक्रेटिक ने दिवालीखाल में खोला केंद्रीय कार्यालय ( फोटो- ETV Bharat )

गैरसैंण: उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल (डेमोक्रेटिक) ने आवाज बुलंद की है. जिसके तहत यूकेडी डेमोक्रेटिक ने गैरसैंण स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग दोहराते हुए दिवालीखाल में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया. इसके अलावा कार्यकर्ताओं की बैठक कर आगे की रणनीति बनाई. वहीं, नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए.