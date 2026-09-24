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बिजली संकट से जूझ रहा उत्तराखंड, कटौती ही एक मात्र उपाय, अन्य राज्यों की भी हालत खराब

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देहरादून: उत्तराखंड इस वक्त बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है. स्थिति यह है कि राज्य के पास बिजली कटौती के सिवाय अब इस संकट से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है. उत्तराखंड की तरफ से भारत सरकार से भी बिजली का स्पेशल कोटा उपलब्ध कराने की दरख्वास्त की जा रही है, लेकिन हालात अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे. अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले महीनो में बिजली का संकट और भी गहरा सकता था. उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के प्रबंध निदेशक ने आज गुरुवार 24 सितंबर को विद्युत उपलब्धता को लेकर मौजूदा आंकड़े प्रस्तुत किए. ये आंकड़े वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राज्यों की विद्युत आपूर्ति के लिहाज से संतोषजनक दिखाई दिए, लेकिन प्रदेश में लगातार बन रही बिजली कटौती की मजबूरी भी इन आंकड़ों ने जाहिर कर दी. बिजली संकट से जूझ रहा उत्तराखंड (ETV BHARAT) UPCL को दो प्रतिशत बिजली ही मिल पाई: दरअसल, सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते में अचानक प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पटरी से उतरती हुई दिखाई दी. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के पास डिमांड के लिहाज से बिजली की उपलब्धता काफी कम रही. सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि खुले बाजार में भी ₹10 प्रति यूनिट जैसी भारी भरकम रकम देने के बावजूद उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को केवल दो प्रतिशत बिजली ही मिल पाई. कई राज्यों में बिजली कटौती की चिंताजनक स्थिति: यह तमाम आंकड़े यह बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड के स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बिजली को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है. उत्तराखंड की राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की कमी को लेकर आंकड़ों के हिसाब से तुलना की जाए तो उत्तराखंड ने सितंबर महीने में 12.4 मिलियन यूनिट बिजली की कटौती की है. जबकि बड़े राज्यों से इसकी तुलना करें तो पंजाब इस मामले में बिजली कटौती को लेकर सबसे ऊपर दिखाई दिया. पंजाब में 91.2 मिलियन यूनिट

में मिलियन यूनिट हरियाणा में 68.9 मिलियन यूनिट

में मिलियन यूनिट महाराष्ट्र में 42.9 मिलियन यूनिट

में मिलियन यूनिट उत्तर प्रदेश में 39 मिलियन यूनिट की बिजली कटौती की गई है. जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु का हाल: बड़े राज्यों से तुलना के रूप में केवल तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्य ही उत्तराखंड के मुकाबले बिजली कटौती के मामले में पीछे दिखाई दिए. तमिलनाडु में 9.6 मिलियन यूनिट तो वहीं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 7.5 मिलियन मिनट बिजली कटौती की गई है. UPCL की तरफ से बिजली कटौती के लिए क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर भी तय किया गया है. यानी किन क्षेत्रों में सबसे पहले बिजली कटौती करनी है और विद्युत की कमी होने पर किन क्षेत्रों को बिजली कटौती से बचने के सबसे ज्यादा प्रयास करने हैं, यह तय किया गया.