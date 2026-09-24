बिजली संकट से जूझ रहा उत्तराखंड, कटौती ही एक मात्र उपाय, अन्य राज्यों की भी हालत खराब
कई राज्य इस वक्त बिजली संकट से जूझ रहे है. उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है. इसीलिए UPCL अब बिजली कटौती को मजबूर है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2026 at 5:21 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड इस वक्त बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है. स्थिति यह है कि राज्य के पास बिजली कटौती के सिवाय अब इस संकट से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है. उत्तराखंड की तरफ से भारत सरकार से भी बिजली का स्पेशल कोटा उपलब्ध कराने की दरख्वास्त की जा रही है, लेकिन हालात अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे. अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले महीनो में बिजली का संकट और भी गहरा सकता था.
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के प्रबंध निदेशक ने आज गुरुवार 24 सितंबर को विद्युत उपलब्धता को लेकर मौजूदा आंकड़े प्रस्तुत किए. ये आंकड़े वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राज्यों की विद्युत आपूर्ति के लिहाज से संतोषजनक दिखाई दिए, लेकिन प्रदेश में लगातार बन रही बिजली कटौती की मजबूरी भी इन आंकड़ों ने जाहिर कर दी.
UPCL को दो प्रतिशत बिजली ही मिल पाई: दरअसल, सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते में अचानक प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पटरी से उतरती हुई दिखाई दी. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के पास डिमांड के लिहाज से बिजली की उपलब्धता काफी कम रही. सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि खुले बाजार में भी ₹10 प्रति यूनिट जैसी भारी भरकम रकम देने के बावजूद उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को केवल दो प्रतिशत बिजली ही मिल पाई.
कई राज्यों में बिजली कटौती की चिंताजनक स्थिति: यह तमाम आंकड़े यह बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड के स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बिजली को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है. उत्तराखंड की राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की कमी को लेकर आंकड़ों के हिसाब से तुलना की जाए तो उत्तराखंड ने सितंबर महीने में 12.4 मिलियन यूनिट बिजली की कटौती की है. जबकि बड़े राज्यों से इसकी तुलना करें तो पंजाब इस मामले में बिजली कटौती को लेकर सबसे ऊपर दिखाई दिया.
- पंजाब में 91.2 मिलियन यूनिट
- हरियाणा में 68.9 मिलियन यूनिट
- महाराष्ट्र में 42.9 मिलियन यूनिट
- उत्तर प्रदेश में 39 मिलियन यूनिट की बिजली कटौती की गई है.
जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु का हाल: बड़े राज्यों से तुलना के रूप में केवल तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्य ही उत्तराखंड के मुकाबले बिजली कटौती के मामले में पीछे दिखाई दिए. तमिलनाडु में 9.6 मिलियन यूनिट तो वहीं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 7.5 मिलियन मिनट बिजली कटौती की गई है.
UPCL की तरफ से बिजली कटौती के लिए क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर भी तय किया गया है. यानी किन क्षेत्रों में सबसे पहले बिजली कटौती करनी है और विद्युत की कमी होने पर किन क्षेत्रों को बिजली कटौती से बचने के सबसे ज्यादा प्रयास करने हैं, यह तय किया गया.
फर्नेस से जुड़े क्षेत्र में होगी बिजली कटौती: UPCL के लिहाज से फर्नेस (भट्टी) से जुड़े क्षेत्र में सबसे पहले बिजली कटौती की जा रही है. इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती की जा रही है. तीसरे नंबर पर छोटे नगरों को लिया गया है. आपातकालीन स्थिति आने पर ही बड़े शहरों को भी बिजली कटौती में शामिल किया जा रहा है.
सितंबर महीने में अचानक से बिजली का संकट क्यों खड़ा हुआ, इस सवाल पर UPCL के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने कुछ आंकड़े पेश किए. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली का उत्पादन कम हुआ है. नदियों में पानी की कमी के कारण पिछले साल सितंबर महीने में जहां उत्पादन 1094 मेगावाट था, वह घटकर अब 912 मेगावाट रह गया है.
केंद्र से भी 90 मेगावाट बिजली कम मिली: प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी के अनुसार केंद्रीय जल विद्युत स्टेशनों में भी बिजली की कमी आई है. पिछले साल इसी महीने 426 मेगावाट बिजली प्राप्त हुई थी, लेकिन इस साल या घटकर 380 मेगावाट रह गई है. यानी करीब 90 मेगावाट इस साल केंद्र से भी बिजली कम मिल रही है.
टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की वजह से 100 मेगावाट बिजली प्रभावित: उधर टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट में भी दो मशीन तकनीकी रूप से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण करीब 100 मेगावाट बिजली की उपलब्धता प्रभावित हो रही है. इतना ही नहीं कोयले की आपूर्ति पर भी खराब असर होने के चलते करीब एक से दो प्रतिशत बिजली उपलब्धता को लेकर कमी आई है.
जानिए कितनी कम मिल रही बिजली: उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से राज्य में साल 2024 में सितंबर के महीने 1020 मेगावाट बिजली मिल रही थी, जो 2025 में 1094 मेगावाट हो गई, जबकि 2026 में उसमें कमी आई और अब इस साल सितंबर महीने में 912 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है.
इसी तरह केंद्रीय विद्युत उत्पादन की स्थिति को आंकड़ों के लिहाज से देखे तो
- 2024 में 785 मेगावाट
- 2025 में 837
- 2026 में 715 मेगावाट बिजली ही अब मिल पा रही है.
राज्य जल्द ही केंद्र से बिजली का कोटा मांगने जा रहा है, जिसमें
- अक्टूबर महीने में 100 मेगावाट
- नवंबर महीने के लिए 150 मेगावाट
- दिसंबर महीने के लिए 300 मेगावाट
- जनवरी के लिए 400 मेगावाट
- फरवरी के लिए 300 मेगावाट
- मार्च महीने के लिए 175 मेगावाट बिजली की डिमांड केंद्र से की जा रही है.
पांच दिन का ही कोटा बना: खास बात यह है कि राज्य के पास अब गैस आधारित बिजली के विकल्प पर भी ज्यादा काम करने की स्थिति नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि गैस की उपलब्धता भी मार्केट में मौजूद नहीं है और केवल 5 दिन का ही कोटा यूपीसीएल के पास बचा हुआ है.
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