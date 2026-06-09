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देहरादून के लिए सपना बनकर रह गई 'मेट्रो', जानें क्या हो सकता है भविष्य का ट्रांसपोर्ट सिस्टम

मेट्रो रेल परियोजना में है वित्तीय चुनौती: हालांकि समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, अपेक्षाकृत कम जनसंख्या घनत्व और भारी लागत के कारण पारंपरिक मेट्रो रेल परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता चुनौतीपूर्ण है. ऐसे में सरकार ने परियोजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए लाइट मेट्रो, मेट्रो नियो और अन्य वैकल्पिक शहरी परिवहन प्रणालियों पर भी विचार शुरू किया. इसी दौरान उत्तराखंड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (UKMRC) को परियोजना के क्रियान्वयन और वैकल्पिक परिवहन योजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई.

देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश को जोड़ना था सपना: तेजी से बढ़ती आबादी, पर्यटन गतिविधियों और देहरादून, हरिद्वार तथा ऋषिकेश के बीच बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने मेट्रो परियोजना की संभावनाओं का अध्ययन शुरू कराया था. शुरुआती दौर में देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ने वाली मेट्रो रेल प्रणाली का खाका तैयार किया गया. इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई और परियोजना को केंद्र सरकार के समक्ष भी रखा गया.

2017 में देखा मेट्रो का सपना, कई बार बदला खाका: करीब नौ साल पहले शुरू हुई उत्तराखंड मेट्रो परियोजना अब भी मंजूरी और वित्तीय व्यवहार्यता के चरणों से गुजर रही है. इस बीच राज्य सरकार शहरी परिवहन के लिए मेट्रो के साथ-साथ रोपवे और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) जैसे विकल्पों पर भी तेजी से काम कर रही है. उत्तराखंड में मेट्रो रेल परियोजना की चर्चा वर्ष 2017 में गंभीरता से शुरू हुई थी.

देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंतज़ार किया जा रहा है. उम्मीद की जा रही थी कि ये सिस्टम बढ़ते ट्रैफिक से दम घुटते शहर के लिए संजीवनी बनेगा. मेट्रो से शुरू हुआ ये इंतजार अब अन्य आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सपने दिखाने लगा है.

मेट्रो के साथ रोपवे मॉडल पर बढ़ा फोकस: पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि पहाड़ी और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे परिवहन अधिक व्यावहारिक और किफायती विकल्प साबित हो सकता है. यही वजह है कि UKMRC (Uttarakhand Metro Rail, Urban Infrastructure and Building Construction Corporation Limited) का फोकस मेट्रो परियोजना के साथ-साथ रोपवे नेटवर्क विकसित करने पर भी बढ़ा है.

उत्तराखंड सरकार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर भी विचार कर रही है (Photo Courtesy- Uttarakhand Metro Rail Corporation)

ये हैं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परिवहन परियोजनाएं: ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना और हरिद्वार में मनसा देवी तथा चंडी देवी मंदिर रोपवे परियोजनाओं को राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल किया गया है. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और सड़क यातायात पर दबाव कम होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में रोपवे प्रणाली केवल पर्यटन ही नहीं बल्कि शहरी परिवहन और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी का भी प्रभावी माध्यम बन सकती है. यही कारण है कि राज्य सरकार भविष्य की परिवहन रणनीति में रोपवे को प्रमुख स्थान दे रही है.

RRTS और नमो भारत कॉरिडोर पर भी नजर: उत्तराखंड सरकार अब दिल्ली-एनसीआर में सफल हो रहे नमो भारत (RRTS) मॉडल को भी राज्य से जोड़ने की संभावनाएं तलाश रही है. हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक RRTS कॉरिडोर विस्तार का प्रस्ताव रखा है. यदि यह योजना साकार होती है तो उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आ सकती है. अधिकारियों के अनुसार देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश क्षेत्र में बढ़ती आबादी और तीर्थ पर्यटन को देखते हुए भविष्य में हाई-स्पीड क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही है. ऐसे में RRTS परियोजना मेट्रो की तुलना में अधिक व्यापक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है.

देहरादून के लिए एयर बस पर भी विचार चल रहा है (Photo Courtesy- Uttarakhand Metro Rail Corporation)

क्या है मौजूदा स्थिति? वर्तमान में उत्तराखंड मेट्रो परियोजना पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन यह अभी भी मंजूरी, वित्तीय मॉडल और व्यवहार्यता के विभिन्न चरणों में है. राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाए हुए है और परियोजना के लिए उपयुक्त मॉडल तलाशा जा रहा है. दूसरी ओर UKMRC राज्य में रोपवे और अन्य शहरी परिवहन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है.

देहरादून में E-BRTS पर होगा काम: उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरर्पोरेशन (UKMRC) के निदेशक और उत्तराखंड शासन में सचिव आर राजेश कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि-

देहरादून में सुगम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत सरकार के सुझाव के अनुसार देहरादून के लिए Elevated Bus Rapid Transit System (EBRTS) की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं. ये तकनीक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में BRTS सिस्टम कहा जाता है, लेकिन देहरादून में ये पूरी तरह से एलिवेटेड रहेगा. इसे E-BRTS कहा गया है.

-आर राजेश कुमार, निदेशक, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-

डीपीआर बोर्ड से पास हो चुकी है: उन्होंने बताया कि देहरादून में इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लंबाई 31.7 किलोमीटर की है. इसमें 2 बड़े अलाइमेंट रहने वाले हैं. पहला अलाइमेंट FRI से लेकर रायपुर तक है. दूसरा ISBT से लेकर मसूरी डायवर्सन तक. उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की पहले चरण की DPR बन चुकी है. बोर्ड में भी इसे पास किया जा चुका है और जल्द ही इसमें कार्य शुरू होंगे.

फंडिंग के लिए विकल्प तलाश रहा बोर्ड: साल 2017 से लेकर अब तक देहरादून में एक बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्थापित करने में बजट और फंडिग एक बड़ा रोड़ा रहा है. इस बार जिस तकनीक को धरातल पर उतारने की तैयारी मेट्रो कॉर्पोरेशन कर रहा है, उसमें बजट और फंडिंग को लेकर क्या रणनीति है, इसको लेकर भी हम ने सवाल पूछा. जिस पर UKMRC के निदेशक और उत्तराखंड शासन में सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि-

बोर्ड अलग-अलग विकल्प तलाश रहा है. इनमें वर्ल्ड बैंक से भी अभी बातचीत चल रही है. इसके अलावा HUDCO (Housing and Urban Development Corporation Limited) से भी संपर्क किया गया है.

-आर राजेश कुमार, निदेशक, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-

आपको बता दें कि हुडको भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण 'नवरत्न' सरकारी कंपनी (PSU) है, जो विशेष रूप से शहरों के बुनियादी ढांचे (Urban Infrastructure) और आवास विकास के लिए लोन और तकनीकी मदद देती है.

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