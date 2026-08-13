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नंदा की चौकी पुल के बाद मालदेवता रोड की बारी, सिंचाई विभाग को जांच रिपोर्ट का इंतजार, बीजेपी नेता से जुड़ा है मामला

नंदा की चौकी पुल एप्रोच रोड के बाद अब मालदेवता-सोंग बांध रोड मामले की जांच जारी है, जिसमें रिपोर्ट भी जल्द ही आने वाली है.

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सिंचाई विभाग को जांच रिपोर्ट का इंतजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 2:10 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून में नंदा की चौकी पुल एप्रोच रोड में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन इंजीनियरों को निलंबित कर दिया और ठेकेदार के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगा दिया. वहीं अब मालदेवता-सोंग बांध रोड पर सामने आई खामियों को लेकर सिंचाई विभाग ने जांच शुरू कर दी है. खास बात यह है कि दोनों निर्माण कार्यों के ठेके एक ही परिवार से संबध रखते हैं और इस परिवार का कनेक्शन भाजपा से हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठ चुका हैं.

पहले पूरा मामला जानिए: दरअसल, 28 जुलाई को देहरादून-पांवटा साहिब हाईवे पर नंदा की चौकी के पुल की एप्रोच रोड तेज बारिश में टूट गई थी. पुल की एप्रोच रोड का टूटना काफी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि ये 16 करोड़ की लागत से बना था और उद्घाटन के 16 दिन बाद ही टूट गया था. इसीलिए इस पुल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए थे.

नंदा की चौकी पुल के बाद मालदेवता रोड की बारी (ETV Bharat)

नंदा की चौकी के पुल की एप्रोच रोड टूटने का विवाद थमा भी नहीं था कि 29 जुलाई को माल देवता से सोंग बांध के बीच बनी रोड एक बारिश भी नहीं झेल पाई. इस रोड में भी बड़े-बड़े गड्ढे पड़ गए थे. ये सड़क को बने हुए एक साल भी नहीं हुए थे. इस दोनों सड़कों में एक बात कॉमन निकली थी, वो ये है कि दोनों ही नंदा की चौकी पुल और माल देवता-सोंग बांध रोड को बनाने वाली निर्माणदायी संस्थाओं में उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुची भट्ट की साझेदारी है. ये बात खुद उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुची भट्ट ने स्वीकार की है.

दोनों कंपनियों में बीजेपी नेता की हिस्सेदारी: नंदा की चौकी पुल को Himalaya Construction कंपनी ने बनाया था, जिसमें रुचि भट्ट- 25 प्रतिशत की साझेदार हैं. वहीं माल देवता-सोंग बांध रोड को Doon Associate ने बनाया था. इस कंपनी में रुचि भट्ट के पति अरविंद कुमार भट्ट की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है. इसीलिए इस मामले में राजनीतिक तूल भी पकड़ा है. ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था.

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28 जुलाई को पहली ही बारिश में नंदा की चौकी पुल का ये हाल हो गया था. (ETV Bharat)

नंदा की चौकी पुल निर्माण की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग है, जबकि माल देवता-सोंग बांध रोड की कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग है. ईटीवी भारत की खबर के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आया था और नंदा की चौकी पुल मामले में जांच कराई गई. जांच के बाद शासन ने इस मामले में न सिर्फ तीन इंजीनियरों को निलंबित किया है, बल्कि संबंधित ठेकेदार के लाइसेंस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था. सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब मालदेवता-सोंग बांध रोड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि यहां निर्माण कार्य में सामने आई खामियों पर विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की गई है?

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दोनों परियोजनाओं का एक कनेक्शन. (ETV Bharat)

सिंचाई विभाग को भी जांच रिपोर्ट का इंतजार: इस बारे में जब ईटीवी भारत ने सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम से सवाल किया तो उन्होंने साफ किया कि विभाग ने मामले को नजरअंदाज नहीं किया है.

घटना सामने आने के पहले दिन से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी. जिस सड़क का निर्माण सिंचाई विभाग की पीआईयू यूनिट करा रही है, वहां इस तरह की स्थिति सामने आने के बाद निश्चित तौर पर काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हैं. विभाग से जवाब मांगा गया है और जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है.
-मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग-

प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक जांच एक-दो दिन में पूरी होने की उम्मीद है. इसके बाद जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मालदेवता-सोंग बांध रोड मामले में विभाग ने जांच शुरू कर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है. अब जांच रिपोर्ट आने के बाद यह साफ होगा कि सड़क निर्माण में खामी किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

सरकार का स्पष्ट संदेश: वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी सरकार का रुख स्पष्ट किया है.

किसी भी ठेके में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति शामिल हो. अगर काम में अनियमितता पाई जाती है तो सरकार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी.
-सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री-

सरकार के मुताबिक ठेकेदार या उससे जुड़े व्यक्ति की राजनीतिक पहचान कार्रवाई के आड़े नहीं आएगी और जांच में अनियमितता साबित होने पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी. सुबोध उनियाल ने नंदा की चौकी पुल मामले में हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि

सरकार ने वहां सख्त कदम उठाकर एक कड़ा संदेश देने का काम किया है. अगर दूसरी जगह भी किसी तरह की अनियमितता जांच में साबित होती है तो वहां भी कार्रवाई तय है.
-सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री-

अब दोनों मामलों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि नंदा की चौकी पुल मामले में सरकार ने जांच के बाद अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, जबकि मालदेवता-सोंग बांध रोड मामले में फिलहाल जांच चल रही है. सिंचाई विभाग की प्रमुख सचिव ने एक-दो दिन में जांच पूरी होने की बात कही है. ऐसे में अब इस जांच रिपोर्ट पर निगाह रहेगी कि निर्माण कार्य में सामने आई खामियों के लिए किसकी जिम्मेदारी तय होती है.

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