उत्तराखंड में सीनियर अफसरों की कमी, केंद्र से मांगने पड़े अधिकारी, जानें किन IAS अफसरों की हुई DPC
उत्तराखंड में नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की कमी का असर अब IAS अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर भी दिखने लगा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 7:53 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में IAS अधिकारियों के प्रमोशन जनवरी 2027 में प्रस्तावित हैं. ऐसे में अफसरों की पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है.खास बात ये है कि प्रदेश में अपर मुख्य सचिव से लेकर 2023 बैच तक के कई IAS अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर अब DPC भी कर ली गई है. लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि अपेक्स स्केल पर प्रमोशन के लिए राज्य को केंद्र से अधिकारी नामित करवाने के लिए निवेदन करना पड़ा है.
सीनियर अधिकारियों का होना अनिवार्य: दरअसल, अपेक्स स्केल पर अधिकारियों की पदोन्नति के लिए निर्धारित DPC में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भागीदारी जरूरी होती है. राज्य में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की सीमित उपलब्धता के चलते केंद्र से सीनियर अधिकारी मांगा गया. जिसके बाद डीओपीटी ने LBS एकेडमी के निदेशक को इसके लिए नामित किया. तय नियम के अनुसार अपेक्स स्केल यानी लेवल 17 पर पदोन्नति के लिए तीन अपेक्स स्केल के ही अधिकारियों का कोरम पूरा होना चाहिए. इसमें कम से कम 2 ऐसे सीनियर अधिकारियों का होना अनिवार्य है.
IAS अधिकारियों की पदोन्नति पर मुहर: लेकिन उत्तराखंड में लेवल 17 स्केल पर केवल मुख्य सचिव आनंद वर्धन ही है. ऐसे में अधिकतम 2 और कम से कम एक सीनियर अफसर की जरूरत को देखते हुए केंद्र से किसी अधिकारी को नामित करने का निवेदन किया गया था. इसके बाद DOPT से LBS एकेडमी मसूरी के निदेशक को इसके लिए नामित किया गया. बुधवार को सचिवालय में कई बैच के IAS अधिकारियों की पदोन्नति पर मुहर लगाई गई. इसमें खासतौर पर देखें तो 5 बैच के अधिकारी शामिल रहे. इसमें 1997 बैच, 2002 बैच, 2011 बैच, 2014 बैच और 2023 बैच शामिल है. इसमें सबसे सीनियर 1997 बैच के आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु और एलएल फैनई को अपर मुख्य सचिव स्तर पर पदोन्नत किए जाने पर मोहर लगाई गई. अभी यह दोनों अधिकारी लेवल 15 में है और अब प्रमोशन के बाद लेवल 17 पाएंगे.
कई बार अधिकारियों के समय से पहले नौकरी छोड़ने के कारण इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत सरकार से निवेदन करने के बाद अधिकारी नामित कर दिए जाते हैं.
-सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड-
प्रमुख सचिव स्तर पर प्रमोट: इसी तरह साल 2002 बैच के भी 04 आईएएस अधिकारियों की DPC हुई है. यहां 2002 बैच के दो अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं इसलिए इन दोनों को प्रोफार्मा प्रमोशन मिला है, जबकि बाकी 2 अधिकारी भी प्रमुख सचिव स्तर पर प्रमोट हुए हैं. इनमें नीतेश कुमार झा और शैलेश बगौली अब जनवरी से प्रमुख सचिव स्तर पर प्रमोट होंगे तो केंद्रीय प्रति नियुक्ति पर गए राधिका झा और डी सेंथिल पांडियन को प्रोफार्मा दिया गया. इसके बाद साल 2011 बैच के भी तीन अधिकारियों को सचिव स्तर पर प्रमोशन दिए जाने की हरी झंडी दी गई है. इसमें आशीष श्रीवास्तव प्रतिनियुक्ति पर है, इसलिए उन्हें प्रफॉर्मा मिलेगा. जबकि बाकी 02 IAS अधिकारी नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल को सचिव स्तर पर प्रमोशन मिलेगा.
IAS कर्मेंद्र सिंह को नहीं मिल पाएगा प्रमोशन: हालांकि 2011 बैच में 04 अधिकारी हैं लेकिन 2011 बैच के कर्मेंद्र सिंह को विभागीय कार्रवाई के कारण प्रमोशन नहीं मिल पाएगा. DPC में उनके नाम पर लिफाफा बंद रहेगा. कर्मेंद्र सिंह हरिद्वार में जमीन घोटाले मामले में जांच के दौरान दोषी पाए गए थे और उन पर अभी विभागीय कार्रवाई के लिए प्रक्रिया गतिमान है. साल 2014 बैच के भी चार अधिकारियों को प्रमोशन मिलने जा रहा है, DPC में इन चारों नामों पर मुहर लगा है. साल 2014 बैच में आईएएस अधिकारी विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार का नाम शामिल है. ये चारों अधिकारी प्रमोशन के बाद सिलेक्शन ग्रेड यानी लेवल 13 पर पहुंचेंगे.
इसके बाद साल 2023 की 2 IAS अधिकारी भी प्रमोट होंगी. इसमें IAS गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को सीनियर स्केल देने पर मोहर लगी है. इस तरह यह दोनों अधिकारी 6600 ग्रेड स्केल पर पहुंचे हैं. साल 2018 के 6 अधिकारी भी जल्द ही लेवल 12 ले सकेंगे.हालांकि इन छह अधिकारियों के नाम पर कमेटी ने चर्चा नहीं की है.लेकिन इसमें DPC की जरूरत नहीं होगी और जल्द ही इन्हें लेवल 12 दिए जाने के लिए अलग से फाइल चलाई जाएगी. साल 2018 के बैच में IAS अपूर्व पांडे, विशाल मिश्रा, मनीष कुमार, प्रतीक जैन, अंशुल सिंह और आकांक्षा कोंडे का नाम शामिल है.
इनमें से कर अधिकारी फिलहाल जिलों में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी देख रहे हैं. साल 2024 बैच के भी तीन आईएएस अधिकारियों के नाम पर कमेटी ने चर्चा की जिसके बाद इनके स्थायीकरण पर मुहर लगाई गई. साल 2024 बैच के IAS अधिकारियों में अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह का नाम शामिल है. उत्तराखंड में अपेक्स स्केल पर अधिकारियों की कमी के पीछे कई अधिकारियों का VRS लेना भी वजह रहा है. इसमें मनीषा पंवार, राकेश कुमार और भूपेंद्र औलख का नाम खासतौर पर शामिल हैं.
अपेक्स स्केल पर DPC के लिए कोरम जरूरी है जिसमें कम से कम दो सीनियर अफसर का होना अनिवार्य है. जिसमें अफसरों की कमी होने पर केंद्र से इसके लिए निवेदन कर अधिकारी नामित करवाया जाता है.
-नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार-
सचिव कार्मिक शैलेश बगौली कहते हैं कि सचिवालय में आज कई IAS अफसरों की DPC हुई हैं, जिसमें केंद्र से LBS एकेडमी मसूरी के निदेशक भी नामित हुए थे.
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