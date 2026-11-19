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उत्तराखंड में सीनियर अफसरों की कमी, केंद्र से मांगने पड़े अधिकारी, जानें किन IAS अफसरों की हुई DPC

उत्तराखंड के कई IAS अफसरों की पदोन्नति को हरी झंडी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में IAS अधिकारियों के प्रमोशन जनवरी 2027 में प्रस्तावित हैं. ऐसे में अफसरों की पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है.खास बात ये है कि प्रदेश में अपर मुख्य सचिव से लेकर 2023 बैच तक के कई IAS अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर अब DPC भी कर ली गई है. लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि अपेक्स स्केल पर प्रमोशन के लिए राज्य को केंद्र से अधिकारी नामित करवाने के लिए निवेदन करना पड़ा है.

सीनियर अधिकारियों का होना अनिवार्य: दरअसल, अपेक्स स्केल पर अधिकारियों की पदोन्नति के लिए निर्धारित DPC में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भागीदारी जरूरी होती है. राज्य में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की सीमित उपलब्धता के चलते केंद्र से सीनियर अधिकारी मांगा गया. जिसके बाद डीओपीटी ने LBS एकेडमी के निदेशक को इसके लिए नामित किया. तय नियम के अनुसार अपेक्स स्केल यानी लेवल 17 पर पदोन्नति के लिए तीन अपेक्स स्केल के ही अधिकारियों का कोरम पूरा होना चाहिए. इसमें कम से कम 2 ऐसे सीनियर अधिकारियों का होना अनिवार्य है.