मानव वन्यजीव संघर्ष के हॉटस्पॉट होंगे चिन्हित, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी समिति
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब जिला स्तर पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी मैपिंग की जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 6:53 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़े हॉटस्पॉट चिन्हित होने जा रहे हैं. इसके लिए बाकायदा कई विभागों की समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में काम करेगी, जिसके जरिए न केवल ऐसे हॉटस्पॉटस की मैपिंग कराई जा सकेगी बल्कि दूसरे कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाएंगे. खास बात यह है कि सभी जिलों में जिला स्तर पर इन प्रयासों को किया जाएगा.
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब जिला स्तर पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी मैपिंग की जाएगी. इसके तहत उन इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जहां जंगली जानवरों और इंसानों के बीच टकराव की आशंका सबसे अधिक है. इसके लिए प्रदेश में पहली बार जनपद स्तरीय मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन समिति गठित की गई है.
संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगी समिति: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में काम करने वाली यह समिति न केवल संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगी, बल्कि वहां संघर्ष की आशंका कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी भी संभालेगी.
दरअसल, प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लंबे समय से चुनौती बनी हुई हैं. जंगलों से सटे आबादी वाले क्षेत्रों के साथ ही खेती-किसानी वाले इलाकों में भी जंगली जानवरों की आवाजाही से इंसानों के साथ टकराव का खतरा बना रहता है. ऐसे में अब इस समस्या से निपटने के लिए केवल वन विभाग पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न विभागों को एक साथ लाकर जिला स्तर पर रणनीति तैयार की जाएगी. इसका उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में समय रहते जरूरी इंतजाम करना और घटनाओं की आशंका को कम करना है.
14 विभागीय प्रतिनिधि होंगे समिति में शामिल: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में वन, कृषि, उद्यान, शिक्षा, पशुपालन और नगर निगम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है. इसमें एसएसपी, मुख्य विकास अधिकारी और डीएफओ सहित कुल 14 सदस्य रखे गए हैं. विभिन्न विभागों की भागीदारी से उन क्षेत्रों में भी प्रभावी कदम उठाने की कोशिश होगी, जहां मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए कई विभागों के बीच समन्वय जरूरी है.
तकनीक से लेकर जागरूकता तक पर जोर: हॉटस्पॉट चिन्हित होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की जा सकेगी. इसके अलावा AI आधारित कैमरों और अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसी तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि वन्यजीवों की गतिविधियों की निगरानी करने और खतरे की समय रहते सूचना देने में मदद मिल सके.
समिति को पोस्ट-अपशिष्ट प्रबंधन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और जनजागरूकता जैसे उपायों पर भी काम करना होगा. इसके तहत स्कूली बच्चों और किसानों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी. इसका मकसद लोगों को वन्यजीवों की मौजूदगी और संभावित खतरे के प्रति सतर्क करना है, ताकि संघर्ष की स्थिति बनने से पहले ही जरूरी सावधानियां बरती जा सकें.
इस संबंध में सभी डीएफओ और निदेशकों को पत्र भेजा गया है. जिला स्तर पर सभी संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयासों से मानव-वन्यजीव संघर्ष के खतरों को कम करने की दिशा में काम किया जाएगा. अब हॉटस्पॉट की पहचान और वहां किए जाने वाले उपायों के जरिए यह देखने की चुनौती होगी कि नई व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है.
-नीना ग्रेवाल, पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ-
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