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मानव वन्यजीव संघर्ष के हॉटस्पॉट होंगे चिन्हित, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी समिति

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देहरादून: उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़े हॉटस्पॉट चिन्हित होने जा रहे हैं. इसके लिए बाकायदा कई विभागों की समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में काम करेगी, जिसके जरिए न केवल ऐसे हॉटस्पॉटस की मैपिंग कराई जा सकेगी बल्कि दूसरे कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाएंगे. खास बात यह है कि सभी जिलों में जिला स्तर पर इन प्रयासों को किया जाएगा.

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब जिला स्तर पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी मैपिंग की जाएगी. इसके तहत उन इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जहां जंगली जानवरों और इंसानों के बीच टकराव की आशंका सबसे अधिक है. इसके लिए प्रदेश में पहली बार जनपद स्तरीय मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन समिति गठित की गई है.