क्वानु HRTC बस हादसा: जिंदगी की जंग हारा ड्राइवर दिनेश, PGI में तोड़ा दम, हादसे में मृतकों की संख्या हुई 4

सिरमौर: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के बस ड्राइवर दिनेश कुमार शर्मा का शनिवार देर रात पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हो गया. वह बीते पांच दिनों से उपचाराधीन थे. बीती रात करीब 2 बजे ड्राइवर दिनेश ने पीजीआई चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली. एचआरटीसी बस हादसे में ड्राइवर की मौत के बाद अब मृतकों की संख्या 4 पहुंच गई है. इससे पहले हादसे में दो महिलाओं सहित तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी.

देर रात तबीयत बिगड़ने से हुआ निधन

गौरतलब है कि 3 फरवरी को चौपाल-नेरवा से पांवटा साहिब जा रही एचआरटीसी बस उत्तराखंड के क्वानु के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई थी. बस में ड्राइवर समेत कुल 34 यात्री सवार थे. हादसे में ड्राइवर दिनेश कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनके सीने में गहरी चोटें आई थीं. हादसे के बाद पहले उन्हें विकासनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया. इलाज के दौरान शनिवार तक उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा था, लेकिन शनिवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया.