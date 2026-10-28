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3 साल में कहां पहुंचा हाउस ऑफ हिमालयाज? किन प्रोडक्ट्स को मिली पहचान, जानिए डिटेल रिपोर्ट

46 प्रोड्क्टस को आगे बढ़ाया जा रहा है: हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत शामिल 46 उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए बिक्री केंद्रों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रचार-प्रसार और प्रीमियम गिफ्ट पैकेजिंग के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

देहरादून में भी खुले आउटलेट: इसके अलावा, देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट और राजपुर रोड पर दो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट भी संचालित किए जा रहे हैं. हालांकि, सरकार का मानना है कि इन आउटलेट्स के जरिए स्थानीय उत्पादों को यात्रियों, पर्यटकों और अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाना काफी आसान है.

3 साल में कहां पहुंचा हाउस ऑफ हिमालयाज? हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ होने के बाद करीब 3 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है. अभी तक मात्र 25 स्थानों पर ही हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं. जिसमें, होटल्स, चारधाम यात्रा मार्ग, नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन, लखनऊ एयरपोर्ट समेत 25 से स्थानों पर हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं.

पीएम मोदी ने किया था शुभारंभ: इसके साथ ही कृषि एवं संबंधित उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण और देश-विदेश में उनकी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है. हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के शुभारंभ पर यानी 8 दिसंबर 2023 को किया था.

ई-कॉमर्स और रिटेल प्लेटफॉर्म की ली जा रही मदद: इसके साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तमाम ई-कॉमर्स और रिटेल प्लेटफॉर्म की मदद ली जा रहा है. इसी तरह, हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे है. इसके लिए ग्लोबल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वॉलमार्ट और बॉक्स ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं के साथ बाजार विस्तार की रणनीति पर काम किया जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों की बिक्री बढ़ाना उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. इससे राज्य के पारंपरिक और कृषि आधारित उत्पादों को व्यापक बाजार मिलने के साथ उनकी व्यावसायिक संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं. हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों को आकर्षक उपहार के रूप में भी उपलब्ध कराने के लिए प्रीमियम गिफ्ट पैकेजिंग की व्यवस्था भी की गई है. इसके तहत राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर पर तमाम डेलीगेट्स के बीच उपहार के रूप में हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रीमियम गिफ्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जिससे इस पहल के जरिए स्थानीय उत्पादों को सिर्फ सामान्य खरीदारी तक सीमित रखने के बजाय उन्हें प्रीमियम उत्पादों के रूप में भी स्थापित किया जा सके.

हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड में शामिल उत्पादों के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन, ई-कॉमर्स और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर ग्रामीणों को मजबूत कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. इसके लिए राज्य के कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण, देश-विदेश में उत्पादों की पहुंच बढ़ाने, बाजार विस्तार एवं निर्यात की रणनीति तैयार की गयी है. जिसके चलते उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान मिल रही है. साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका एवं आर्थिकी में वृद्धि हो रही है. -भरत सिंह चौधरी, ग्राम्य विकास मंत्री



हाउस ऑफ हिमालयाज में 46 उत्पादों को किया गया शामिल अल्मोड़ा जिले का ऐपण आधारित उत्पाद, रंगवाली पिछौड़ा, इन्फ्यूजन, हल्दी हर्बल मिक्स (पहाड़ी काढा), पीली मिर्च- लखौरी मिर्च स्माइल उत्पाद शामिल हैं

बागेश्वर जिले का काला सोयाबीन (काला भट्ट), पेरिला बीज (पहाड़ी भांग जीरा) और हल्दी पाउडर (पहाड़ी हल्दी) शामिल है.

चम्पावत जिले का ए-2 घी और वाइल्ड फॉरेस्ट हनी शामिल है.

चमोली जिले का फिंगर मिलेट (रॉ मंडुआ), रॉ बार्नयार्ड मिलेट (रॉ झंगोरा), गुलाब जल, फरान (पहाड़ी जम्बू) और सी-बकथॉर्न पाउडर शामिल है.

देहरादून जिले का बासमती चावल, राजमा (चकराता राजमा), मिलेट बिस्किट (झंगोरा), मिलेट बिस्किट (रागी), मल्टीग्रेन क्रैकर्स, सरसों का तेल, तिमूर परफ्यूम (फ्लूड) (CAP), एसेंशियल ऑयल्स (CAP) और सिल्क स्टोल्स एवं कैप्स शामिल है.

हरिद्वार जिले की चेस्टनट कुकीज़ और मल्टी-फ्लोरल हनी शामिल है.

नैनीताल जिले की फ्रॉस्टेड ग्लास कैंडल्स, हॉर्स ग्राम (पहाड़ी गहत दाल) और त्रिफला पाउडर शामिल है.

पौड़ी जिले की फिंगर मिलेट फ्लोर (रागी आटा) शामिल है.

पिथौरागढ़ जिले की पिजन पी (तूर दाल), साल्ट्स (पहाड़ी पिस्यूं लूण), ब्लैक क्यूमिन (पहाड़ी काला जीरा), च्यूरा आधारित साबुन, मेथी दाना (पहाड़ी मेथी दाना), किडनी बीन्स (मुनस्यारी राजमा) और ए-2 घी शामिल है.

रुद्रप्रयाग जिले की बार्नयाई मिलेट (पहाड़ी झंगोरा) शामिल है.

टिहरी जिले की एमरेन्थस (चौलाई), किडनी बीन्स (पहाड़ी राजमा और वाइल्ड मस्टर्ड सीड्स (पहाड़ी जखिया) शामिल है.

उत्तरकाशी जिले की एप्रीकॉट ऑयल, इको प्रिंटेड नेचुरली डाइड स्टोल, रेड राइस और रोज वाटर शामिल है.

ऊधमसिंह नगर जिले की मूंज घास आधारित उत्पाद एवं एमडीएफ बोर्ड आधारित बॉक्स शामिल है.

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