Iran War: उत्तराखंड में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर असर, मुश्किल में होटल-रेस्टोरेंट कारोबारी, खाने का मेन्यू घटा

अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो सभी रेस्टोरेंट, होटल और खाने-पीने की दुकाने बंद हो जाएंगी, जिसका असर कर्मचारियों पर भी पड़ेगा. ज्यादातर होटल और रेस्टोरेंट कोयले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके पास खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. - मनु कोचर, प्रेसिडेंट, होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन, देहरादून -

कारोबारी परेशान: कमर्शियल गैस की कमी से होटल और रेस्टोरेंट के कारोबारी सबसे ज़्यादा परेशान हैं. देहरादून होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनु कोचर ने कहा कि इस वक्त वो बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से भी गैस नहीं मिल पा रही है. क्योंकि पीछे से ही गैंस की आपूर्ति नहीं हो रही है. वो इस मुश्किल वक्त में सरकार के साथ है, लेकिन सरकार ने जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर पूरी तरह के रोक लगाई है, वो गलत है. क्योंकि सरकार के एक भी कमर्शियल सिलेंडर न देने के फैसले का असर खाने-पीने की दुकानों पर पड़ रहा है.

3 मार्च से कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं हो रही है. इसलिए हम कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. कमर्शियल गैस कनेक्शन वाले ग्राहक लगातार फोन करके कमर्शियल गैस की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कमर्शियल गैस सिलेंडर का स्टॉक नहीं है. - चमन लाल, प्रेसिडेंट, उत्तराखंड गैस एजेंसी एसोसिएशन -

कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई पर रोक: मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. फिलहाल, सिर्फ हॉस्पिटल, हॉस्टल और इमरजेंसी से जुड़ी जगहों पर ही कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई होगी. राहत की बात ये है कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई रोकी नहीं गई है, बल्कि इसमें बदलाव किया गया है. पहले 21 दिन बाद दूसरा गैस सिलेंडर बुक होता था, लेकिन अब 25 दिन बाद बुक किया जा सकेगा.

उत्तराखंड में भी आम जनता को ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं. वहीं होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कई होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं.

देहरादून: US-इजराइल-ईरान युद्ध का असर भारत में गैस और कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ा है. पेट्रोल और डीजल पर अभी तक कोई संकट नहीं आया है, लेकिन LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की सप्लाई पर असर पड़ा है, और इसका असर दिख रहा है. इसी वजह से सरकार ने कुछ समय के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट समेत इस बिजनेस से जुड़े दूसरे लोगों को मुश्किलें आ रही हैं.

ओवन और इंडक्शन कुकर पर निर्भर: मनु कोचर बताते हैं कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू कम कर दिया है. अभी, उन्हें सिर्फ वही चीजें बनानी पड़ रही हैं जो ओवन या इंडक्शन पर बन सकती हैं. एक अन्य रेस्टोरेंट मालिक रवीश गाबा ने भी बताया कि उन्होंने डीजल से चलने वाली भट्टी ऑर्डर की है, क्योंकि डीजल की सप्लाई सबसे आखिर में कटेगी.

रेस्टोरेंट चलाने वालों को बड़ी दिक्कत आ रही है: रवीश गाबा के मुताबिक, वह भी अपना ज़्यादातर खाना ओवन या इंडक्शन कुकर में बना रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जैसे डोसा. उन्हें डोसा तवा का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है. डोसा तावा के लिए गैस की जरूरत होती है, और इसे इलेक्ट्रिक में नहीं बदला जा सकता.

यह दिक्कत सिर्फ देहरादून या उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सबके लिए एक बड़ी दिक्कत बन गई है. फिर भी, हम खाना पकाने के तरीकों में बदलाव करके लोगों को खाना देते रहने की कोशिश कर रहे हैं.

- रवीश गाबा, रेस्टोरेंट मालिक

मेन्यू 25% कम किया मेन्यू: बेकरी और कैफे चलाने वाले वरुण गुलाटी ने कहा कि उनके पास आज और कल सुबह तक के लिए गैस है. कमर्शियल गैस सप्लाई बंद होने की जानकारी मिलने पर, उन्होंने अपने वेंडर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद था. इसलिए, उन्होंने खाना पकाने के लिए हॉट प्लेट्स का ऑर्डर दिया, लेकिन यह एक कमर्शियल जगह के लिए सफल नहीं रहा. क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर खाना पकाने के लिए बर्तन नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपना मेन्यू 25% कम कर दिया है.

देहरादून में 19,000 कमर्शियल गैस कनेक्शन: देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि जिले में 19,000 कमर्शियल गैस कनेक्शन होल्डर हैं. भारत सरकार ने इन कनेक्शन के लिए नियम बनाए हैं, जिसके तहत हॉस्पिटल, हॉस्टल और स्कूलों को प्रायोरिटी के आधार पर कमर्शियल गैस दी जाएगी. दूसरे कमर्शियल गैस कनेक्शन धारकों के लिए, भारत सरकार ने तीनों गैस कंपनियों के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है. देश में गैस की उपलब्धता और घरेलू गैस कनेक्शन होल्डर्स की जरूरतों के आधार पर फैसला लिया जाएगा.

क्या कहते हैं मंत्री: वर्तमान हालातों पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महराज का कहना है कि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है. प्रदेश में घरेलू गैस की उपलब्धता पर्याप्त है और इसके वितरण में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी. सरकार की प्राथमिकता है कि आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो. उन्होंने बताया कि होटल, भोजनालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडरों की आपूर्ति कुछ समय के लिए प्रभावित हुई है, लेकिन स्थिति पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है.

पश्चिम एशिया क्षेत्र में हालात संवेदनशील बने हुए हैं. इसी कारण कई देशों में ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है. इसी कारण व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पर दबाव बना है.

- सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड -

उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था कई देशों पर निर्भर करती है. जब किसी क्षेत्र में तनाव या संघर्ष की स्थिति बनती है तो उसका असर आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ता है. हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण पश्चिम एशिया क्षेत्र में हालात संवेदनशील बने हुए हैं. इसका असर कई देशों में ईंधन की आपूर्ति पर देखने को मिल रहा है. इसी कारण व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पर दबाव बना है. मंत्री ने कहा कि इस विषय में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की है. राज्य सरकार पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और आवश्यक होने पर संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. यह समस्या अस्थायी है और जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है.

होटल, भोजनालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील है कि वे अपने गैस भंडार का सोच समझकर उपयोग करें. जब तक आपूर्ति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सीमित और सावधानी से गैस का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके. यदि सभी लोग जिम्मेदारी के साथ गैस का उपयोग करेंगे तो स्थिति को संभालना आसान होगा.



सरकार पर्यटन और होटल उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याओं को समझती है. उत्तराखंड एक प्रमुख पर्यटन राज्य है और यहां बड़ी संख्या में होटल और भोजनालय चलते हैं. ऐसे में व्यावसायिक गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से इन प्रतिष्ठानों को परेशानी हो सकती है, इसलिए सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है और समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

- सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड -

