शीतकालीन चारधाम यात्रा में आने वाले भक्तों की मौज, उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने की बड़ी घोषणा

मसूरी: 24 अक्टूबर से शुरू हो रही उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने लगभग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है. राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा की तरफ शीतकालीन चारधाम यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे और यहां का कारोबार जोर पकड़े. इसी कड़ी में उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन में भी श्रद्धालुओं शीतकालीन चारधाम यात्रा में बड़ी छूट देने का ऐलान किया है.

उत्तराखंड में सर्दियों की चारधाम यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बड़ी पहल की है. मसूरी में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने ऐलान किया कि इस वर्ष उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को होटल में ठहरने पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.

शीतकालीन चारधाम यात्रा में आने वाले भक्तों की मौज (ETV Bharat)

साहनी ने बताया कि यह निर्णय एसोसिएशन ने खुद लिया है, ताकि राज्य सरकार के पर्यटन को बारहमासी बनाने के विज़न को बल मिल सके. प्रेस वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस निर्देश का भी स्वागत किया, जिसमें उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम को यात्रियों को यात्रा किराए और ठहराव में 50 प्रतिशत की छूट देने के आदेश दिए हैं.

संदीप साहनी ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम ऐतिहासिक है. एसोसिएशन इसमें भागीदार बनकर उत्तराखंड को बारहमासी पर्यटन राज्य बनाने के लक्ष्य में सहयोग देगी. उन्होने बताया कि तीनों जिलों (रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी) के सभी होटल संचालकों के साथ होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालाकों को इस योजना से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.