शीतकालीन चारधाम यात्रा में आने वाले भक्तों की मौज, उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने की बड़ी घोषणा
उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा का बढ़ावा देने के लिए होटल एसोसिएशन ने भी बड़ा कदम उठाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2025 at 5:13 PM IST
मसूरी: 24 अक्टूबर से शुरू हो रही उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने लगभग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है. राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा की तरफ शीतकालीन चारधाम यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे और यहां का कारोबार जोर पकड़े. इसी कड़ी में उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन में भी श्रद्धालुओं शीतकालीन चारधाम यात्रा में बड़ी छूट देने का ऐलान किया है.
उत्तराखंड में सर्दियों की चारधाम यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बड़ी पहल की है. मसूरी में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने ऐलान किया कि इस वर्ष उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को होटल में ठहरने पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.
साहनी ने बताया कि यह निर्णय एसोसिएशन ने खुद लिया है, ताकि राज्य सरकार के पर्यटन को बारहमासी बनाने के विज़न को बल मिल सके. प्रेस वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस निर्देश का भी स्वागत किया, जिसमें उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम को यात्रियों को यात्रा किराए और ठहराव में 50 प्रतिशत की छूट देने के आदेश दिए हैं.
संदीप साहनी ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम ऐतिहासिक है. एसोसिएशन इसमें भागीदार बनकर उत्तराखंड को बारहमासी पर्यटन राज्य बनाने के लक्ष्य में सहयोग देगी. उन्होने बताया कि तीनों जिलों (रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी) के सभी होटल संचालकों के साथ होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालाकों को इस योजना से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.
संदीप साहनी ने बताया कि अधिकांश होटल व्यवसायियों ने इसमें भागीदारी देने पर सहमति जताई है. इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटक लाभान्वित होंगे, बल्कि सर्दियों में होटल व्यवसाय को भी सहारा मिलेगा.
उन्होने कहा कि सर्दियों में जब बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं, तब उनके शीतकालीन धामों में पूजा-अर्चना होती है. अब सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इन स्थानों को भी प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाह रही है, जिसमें वो प्रदेश सरकार के साथ है.
संदीप साहनी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ऐलान किया है कि वह शीतकालीन धामों के दो पड़ाव पर खुद जाएंगे. इससे साफ है कि विपक्ष भी सरकार के शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिये सरकार के साथ है.
संदीप साहनी ने कहा कि होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन उत्तराखंड सरकार की इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह छूट सर्दियों में पर्यटन को नई ऊंचाई तक ले जाएगी.
