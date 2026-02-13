ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सरकारी दफ्तरों की कड़ी होगी निगरानी, गृह विभाग ने विभागों से मांगी जानकारी

सरकारी दफ्तरों की निगरानी पर गृह विभाग का बड़ा एक्शन, अब दफ्तरों के इर्द-गिर्द नजर रखेंगी ये नई व्यवस्था

Uttarakhand Secretariat
उत्तराखंड सचिवालय (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 13, 2026 at 9:52 PM IST

3 Min Read
देहरादून: सरकारी दफ्तरों को ज्यादा सुरक्षित और निगरानी पूर्ण व्यवस्था में रखने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कुछ खास प्रयास में जुटी हुई है. इसी कड़ी में उत्तराखंड गृह विभाग ने सभी विभागों से इस दिशा में हुए अब तक के प्रयासों की विस्तृत जानकारी मांगी है. जिसमें खासतौर पर सरकारी दफ्तरों के 500 मीटर तक के क्षेत्र में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी के लिए हुए कार्यों का ब्यौरा मांगा गया है.

सुरक्षा से लैस होंगे सभी सरकारी कार्यालय: केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश जारी किए गए हैं. शासन स्तर से जारी पत्र के अनुसार, सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कार्यालयों को अपने भवनों के बाहर कम से कम 500 मीटर के दायरे तक CCTV कैमरों का नेटवर्क स्थापित करना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही इन कैमरों से मिले फुटेज के विश्लेषण के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है.

शासन की ओर से पूर्व में जारी पत्रों का संदर्भ देते हुए संबंधित विभागों से निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया था, लेकिन कई विभागों से सूचना अभी तक नहीं मिली. ऐसे में दोबारा पत्र जारी कर अधीनस्थ कार्यालयों से आवश्यक जानकारी जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित पत्रों की प्रति संलग्न करते हुए वांछित सूचनाएं गृह विभाग को प्राथमिकता के आधार पर भेजी जाएं.

देहरादून स्थित सचिवालय भवन (फोटो- ETV Bharat)

जारी निर्देशों में कहा गया है कि कार्यालय परिसरों की बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 500 मीटर तक का कवरेज सुनिश्चित किया जाए. ताकि, संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके. इसके अलावा केवल कैमरे लगाने तक ही सीमित न रहकर फुटेज के विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), वीडियो एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा तकनीकों के उपयोग की भी अपेक्षा की गई है. इससे संभावित खतरों की समय रहते पहचान और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी.

शासन ने मांगा विस्तृत विवरण: शासन ने विभागों से एक विस्तृत विवरण भी मांगा है, जिसमें राज्य के कुल सरकारी कार्यालयों की संख्या, CCTV कवरेज वाले कार्यालयों की संख्या, 500 मीटर दायरे तक कवरेज वाले कार्यालयों की संख्या और फुटेज विश्लेषण में उपयोग की जा रही तकनीकों का ब्यौरा शामिल है. यह जानकारी तालिका के रूप में उपलब्ध कराई जानी है.

गृह विभाग का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी संस्थानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. बढ़ती तकनीकी चुनौतियों और संभावित सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम की स्थापना समय की मांग है. शासन के इस कदम को सरकारी परिसरों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. देखना ये होगा कि विभाग कितनी तेजी से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हैं और तय समयसीमा में सूचना उपलब्ध कराते हैं.

