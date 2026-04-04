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बढ़ते क्राइम ग्राफ पर लगेगी लगाम! गृह विभाग ने की सख्ती, खंगाली जाएगी हिस्ट्रीशीटरों की कुंडली

देहरादून: राजधानी देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से सरकार की छवि पर भी असर पड़ रहा है. यहीं कारण है कि अब गृह विभाग ने थोड़ा सख्त हो गया है. गृह विभाग ने आखिरकार पुलिस महकमें के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं. गृह विभाग की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में उत्तराखंड के बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों की चेकिंग से लेकर हथियारों के रिकॉर्ड और हिस्ट्रीशीटर की स्थिति से जुड़े निर्देश शामिल है.

देहरादून में हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कभी दूसरे राज्य के हिस्ट्रीशीटर की हत्या, तो कभी चलती गाड़ियों से सरेआम फायरिंग की घटनाओं ने न केवल दून घाटी को दहला दिया, बल्कि लोगों में भय का माहौल भी पैदा कर दिया. इन घटनाओं के बाद अब राज्य का गृह विभाग भी सख्त रुख में दिखाई दे रहा है.

गृह विभाग ने दिशा-निर्देश: बढ़ते अपराधों और हथियारों के खुले इस्तेमाल को देखते हुए गृह विभाग ने पुलिस महकमे को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य अपराधियों पर लगाम लगाना और हथियारों के दुरुपयोग को रोकना है. राजधानी देहरादून में हाल ही में घटी आपराधिक घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की तरफ खींचा है, जिससे शांत प्रदेश की छवि पर भी प्रभाव पड़ा है.

दरअसल, पिछले कुछ समय में देहरादून में हुई घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. कई मामलों में दूसरे राज्यों से आने वाले अपराधियों की भूमिका भी सामने आई है. यही वजह है कि गृह विभाग ने अब पुलिस को पांच प्रमुख बिंदुओं पर विशेष रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके.

पहला निर्देश हिस्ट्रीशीटरों के रिकॉर्ड को लेकर जारी किया गया है. गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में रहने वाले सभी हिस्ट्रीशीटरों का पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास अद्यतन होना चाहिए. पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हर हिस्ट्रीशीटर की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए. इसके साथ ही यह भी जानकारी रखी जाए कि उनके पास कौन-कौन से हथियार मौजूद हैं और उन हथियारों का उपयोग किस स्थिति में किया जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि हिस्ट्रीशीटरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने से अपराध की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है.

दूसरा निर्देश गन हाउस से संबंधित है. गृह विभाग ने राज्य के सभी गन हाउस को अपने यहां सीसीटीवी कैमरे लगाकर रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कहा है. इसके अलावा पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह समय-समय पर गन हाउस के रिकॉर्ड की जांच करे. गन हाउस में हथियारों की खरीद-फरोख्त और रख रखाव से जुड़े सभी दस्तावेजों का नियमित परीक्षण किया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हथियारों का इस्तेमाल केवल वैध और निर्धारित नियमों के तहत ही हो.

तीसरा महत्वपूर्ण निर्देश दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को लेकर दिया गया है. गृह विभाग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि राज्य में प्रवेश करने वाली बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों या दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की सघन जांच की जाए. कई मामलों में देखा गया है कि अपराधी दूसरे राज्यों से आकर वारदात को अंजाम देते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं. ऐसे में सीमाओं और चेकपोस्ट पर सख्त निगरानी रखने के लिए कहा गया है. यदि किसी वाहन से अवैध हथियार या संदिग्ध सामग्री मिलती है तो तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.