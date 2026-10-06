उत्तराखंड में IAS, IPS, IFS तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य से दो सप्ताह में जवाब तलब
नागरिक मंच से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता ने उत्तराखंड में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के तबादलों को लेकर जनहित याचिका दायर की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 5:27 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा), आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) और आईएफएस (भारतीय वन सेवा) अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को दो सप्ताह के भीतर प्रति शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तराखंड में पिछले करीब 12 वर्षों से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के तबादले और तैनाती सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों व कैडर नियमों के अनुरूप नहीं किए जा रहे हैं. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारियों की चल-अचल संपत्तियों के विवरण की जांच के लिए अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 के तहत प्रभावी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और संपत्ति विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया महज औपचारिकता बनकर रह गई है. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.
नागरिक मंच से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता ने दाखिल की याचिका: जनहित याचिका नागरिक संगठन नागरिक मंच से जुड़े बागेश्वर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता पंकज पांडे ने दायर की है. याचिका में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी उत्तराखंड के मुख्य सचिव को सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर और कार्मिक गृह व वन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है.
याचिका का मुख्य आधार: पंकज पांडे इससे पहले सरयू नदी में प्रदूषण से जुड़े मामलों को लेकर भी जनहित याचिकाएं दायर कर चुके हैं. याचिका का मुख्य आधार सुप्रीम कोर्ट का 31 अक्टूबर 2013 का टीएसआर सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ मामले में दिया गया फैसला है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने व प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए सिविल सेवा बोर्ड गठित करने और अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे.
जनवरी 2014 में कैडर नियमों में संशोधन किया: इसके बाद केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 28 जनवरी 2014 को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर नियमों में संशोधन किया. याचिका के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कैडर पदों पर नियुक्ति और तबादले से पहले सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश जरूरी है. किसी कैडर पद पर अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है. यदि सक्षम प्राधिकारी बोर्ड की सिफारिश से अलग जाकर कोई फैसला लेता है तो उसे इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होते हैं. साथ ही समय से पहले किए गए तबादलों की जानकारी की रिपोर्ट भी केंद्र को भेजे जाने का प्रावधान है.
आईएएस तबादलों को लेकर गंभीर आरोप: याचिका में आरटीआई से हासिल दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि उत्तराखंड में वर्ष 2014 में आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया गया था, इसके बावजूद आईएएस अधिकारियों के सैकड़ों तबादलों में अधिकांश मामलों में बोर्ड की भूमिका प्रभावी तरीके से नहीं निभाई गई.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई तबादले मौखिक निर्देशों के आधार पर किए गए और आदेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री से कार्योत्तर अनुमोदन लिया गया. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में अधिकारियों का दो वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले ही तबादला कर दिया गया. याचिकाकर्ता ने ऐसे तबादलों की प्रक्रिया और उनके कारणों पर सवाल उठाते हुए सभी मामलों की जांच और रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने की मांग की है.
आईपीएस तबादलों के लिए बोर्ड गठन भी विवादों में: आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर भी याचिका में सवाल उठाए गए हैं. इसमें कहा गया है कि अगस्त 2018 में आईपीएस अधिकारियों के लिए सिविल सेवा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव सामने आया था, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ाया गया. गृह विभाग ने इसके बजाय पुलिस स्थापना बोर्ड के माध्यम से तैनातियों की प्रक्रिया अपनाई. याचिका में आरोप है कि इससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित व्यवस्था की मूल भावना प्रभावित हुई.
आईएफएस अधिकारियों के मामलों को लेकर भी याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कुछ प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखे गए, लेकिन उनमें तबादले के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया. आरोप है कि पहले से तय तबादला सूचियों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की गई.
समय से पहले तबादलों की रिपोर्ट नहीं भेजने का आरोप: जनहित याचिका में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से समय से पहले किए गए तबादलों की रिपोर्टिंग व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ता का आरोप है कि दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले किए गए तबादलों के संबंध में केंद्र को निर्धारित त्रैमासिक रिपोर्ट नहीं भेजी गई. इसके अलावा डीओपीटी की ओर से 16 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार से सिविल सेवा बोर्ड की कार्यप्रणाली का विवरण मांगा गया था, लेकिन याचिका के मुताबिक उसका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया.
याचिका में अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों से जुड़े कई पुराने मामलों का भी हवाला दिया गया है. इनमें देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2013 में नैनीताल जिले में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले और उससे जुड़ी कार्रवाई के बावजूद उन्हें राजधानी में कानून-व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई. इन आरोपों और संबंधित मामलों पर अंतिम स्थिति न्यायालयीन रिकॉर्ड और सरकार के जवाब से स्पष्ट होनी है.
इसी तरह याचिका में वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और कार्रवाई से जुड़े आईएएस अधिकारी एस. राजू के मामले का भी उल्लेख किया गया है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि संबंधित मामले में कार्रवाई के बजाय बाद में उन्हें अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई. इसके अलावा जुलाई 2020 में तत्कालीन ऊधमसिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह के तबादले का भी जिक्र किया गया है. याचिका के अनुसार उन्होंने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले किए गए तबादले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे प्रताड़ना और निशाना बनाने की कार्रवाई बताया था.
आईएफएस अधिकारी के संपत्ति विवरण का मामला भी उठाया: आईएफएस अधिकारी रंजन कुमार मिश्रा के मामले का भी याचिका में उल्लेख किया गया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि करीब दस वर्षों तक अचल संपत्ति विवरण दाखिल नहीं किए जाने के बावजूद नियमों के विपरीत उन्हें वेतन मैट्रिक्स के लेवल-17 तक पदोन्नत किया गया और वन बल प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई. हालांकि इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष और सरकार का जवाब अभी सामने आना बाकी है.
मुख्य सचिव से जुड़े एनजीटी मामले का भी जिक्र: याचिका में सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष और उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से जुड़े एक मामले का भी उल्लेख किया गया है. याचिकाकर्ता ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया है. याचिका के अनुसार समिति ने कथित अनियमितताओं से संबंधित स्वीकृतियां जारी करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था. इस मामले को भी याचिकाकर्ता ने प्रशासनिक जवाबदेही के सवाल से जोड़ते हुए न्यायालय के सामने रखा है.
चार साल में पांच एसपी बदलने का दावा: याचिका में बागेश्वर जिले में पुलिस अधीक्षकों के लगातार तबादलों का भी उदाहरण दिया गया है. याचिकाकर्ता के अनुसार पिछले चार वर्षों में जिले में पांच पुलिस अधीक्षक बदले गए जबकि नियमों के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में इतनी अवधि में अधिकतम दो अधिकारियों का कार्यकाल होना चाहिए था. याचिका में तर्क दिया गया है कि अधिकारियों के बार-बार तबादले से प्रशासनिक निरंतरता प्रभावित होती है और इसका सीधा असर विकास कार्यों तथा कानून-व्यवस्था पर पड़ सकता है.
संपत्ति विवरण की जांच को लेकर भी बड़ा सवाल: जनहित याचिका में अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 के नियम 16 का भी हवाला दिया गया हैं. याचिकाकर्ता के अनुसार नियमों के तहत केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी की चल-अचल संपत्तियों और उनके स्रोत से संबंधित दस्तावेज मांगने तथा उनकी जांच करने का अधिकार है. इसके बावजूद राज्य में अधिकारियों द्वारा दाखिल संपत्ति विवरणों की नियमित और प्रभावी जांच नहीं की जा रही है.
याचिका में दावा किया गया है कि उत्तराखंड गठन के बाद से आय से अधिक संपत्ति के मामले में केवल एक आईएएस अधिकारी राम विलास यादव के खिलाफ कार्रवाई का मामला सामने आया है. याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि यदि अधिकारियों के संपत्ति विवरण नियमित रूप से और गंभीरता से जांचे जाते हैं तो ऐसे मामलों की संख्या और जांच की स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं है.
जनहित याचिका में कई निर्देश देने की मांग: याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश के बिना आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की कोई नियुक्ति या तबादला न किया जाए. यदि किसी मामले में सक्षम प्राधिकारी बोर्ड की सिफारिश से अलग निर्णय लेता है तो उसके कारण लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य किया जाए. साथ ही 28 जनवरी 2014 से अब तक किए गए सभी समय-पूर्व तबादलों की समेकित रिपोर्ट तैयार करने और उसे न्यायालय के सामने पेश करने के निर्देश दिए जाएं.
याचिका में नियमों की कथित अवहेलना करने वाले सिविल सेवा बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा दाखिल संपत्ति विवरणों की वार्षिक जांच के लिए नियम 16(5) के तहत संस्थागत व्यवस्था बनाने की भी मांग की गई है. फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सरकार के जवाब के बाद यह स्पष्ट होगा कि उत्तराखंड में आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के तबादलों में सिविल सेवा बोर्ड की भूमिका किस तरह निभाई गई और दो वर्ष के न्यूनतम कार्यकाल से पहले किए गए तबादलों के पीछे क्या कारण रहे मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद प्रस्तावित है.
पढ़ें---