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उत्तराखंड में IAS, IPS, IFS तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य से दो सप्ताह में जवाब तलब

नैनीताल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा), आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) और आईएफएस (भारतीय वन सेवा) अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को दो सप्ताह के भीतर प्रति शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.