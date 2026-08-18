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19 अगस्त को जारी होगा हाईस्कूल-इंटरमीडिएट सुधार परीक्षा परिणाम, एक क्लिक में जानिये प्रोसेस

रामनगर: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर की ओर से हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2026 (प्रथम) तथा परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2025 (तृतीय) के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. परिषद की ओर से जारी प्रेस-विज्ञप्ति के अनुसार इन दोनों सुधार परीक्षाओं का परीक्षाफल 19 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे घोषित किया जाएगा.



परिषद के सचिव विनोद कुमार ढौंडियाल की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि परीक्षाफल सुधार परीक्षा वर्ष 2026 (प्रथम) और वर्ष 2025 (तृतीय) का परिणाम निर्धारित तिथि और समय पर घोषित किया जाएगा. परिणाम की घोषणा के बाद परीक्षार्थी अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे.परिषद ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देखने की व्यवस्था की है. परीक्षार्थी परिणाम घोषित होने के बाद उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर जाकर Board Exam – Improvement Exam – Imp Exam 2026 Result विकल्प के माध्यम से अपना परीक्षाफल देख सकते हैं.

परिषद की ओर से जारी सूचना में यह भी कहा गया है कि परीक्षार्थियों को परिणाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय के बाद वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए. रिजल्ट देखने के लिए परीक्षार्थियों को अपना आवश्यक विवरण तैयार रखना होगा, ताकि वेबसाइट पर परिणाम आसानी से चेक किया जा सके.