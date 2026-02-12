ETV Bharat / state

पॉक्सो केस में दोषी को राहत, हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को किया निलंबित, जानिए क्यों?

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश देहरादून की अदालत से दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को निलंबित किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी सुनील की अपील के विचाराधीन रहने तक निचली अदालत का आदेश निलंबित रहेगा.

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने विशेष सत्र न्यायालय देहरादून द्वारा 31 जुलाई 2024 को सुनाए गए दोष सिद्धि के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया.

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में मुख्य गवाह यानी पीड़ित खुद अपने बयानों से मुकर गया है. पीड़ित ने अदालत में स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया और न ही उसने आरोपी को पहचाना. अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह के इस रुख ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के आधार को कमजोर कर दिया, जिसे उच्च न्यायालय ने जमानत देने का एक महत्वपूर्ण कारण माना.