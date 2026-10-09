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नैनीताल हाईकोर्ट ने PWD में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती रोकी, कॉन्ट्रैक्ट जूनियर इंजीनियर को बड़ी राहत

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

​नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पदों पर लोक सेवा आयोग को भेजी गई नई भर्ती/अधियाचन 30 जुलाई 2026 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता राहुल सैनी व अन्य की ओर से अधिवक्ता संदीप तिवारी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता पिछले 10 से अधिक वर्षों से लोनिवि (लोक निर्माण विभाग) में संविदा कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत हैं और वे स्वीकृत पदों के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं रखते हैं. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवादित अधियाचन आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है.

​हाईकोर्ट ने PWD में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती रोकी: याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को सुरक्षित किए बिना, उन्हीं पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही थी, जिससे उनके रोजगार पर संकट आ गया था. इससे पूर्व न्यायालय ने 10 अगस्त 2026 के अपने फैसले में राज्य सरकार को इन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर विचार करने का निर्देश दिया था.