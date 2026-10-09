नैनीताल हाईकोर्ट ने PWD में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती रोकी, कॉन्ट्रैक्ट जूनियर इंजीनियर को बड़ी राहत
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती अधियाचन पर लगाई रोक, संविदा कर्मियों को मिली राहत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 11:24 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पदों पर लोक सेवा आयोग को भेजी गई नई भर्ती/अधियाचन 30 जुलाई 2026 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता राहुल सैनी व अन्य की ओर से अधिवक्ता संदीप तिवारी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता पिछले 10 से अधिक वर्षों से लोनिवि (लोक निर्माण विभाग) में संविदा कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत हैं और वे स्वीकृत पदों के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं रखते हैं. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवादित अधियाचन आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है.
हाईकोर्ट ने PWD में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती रोकी: याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को सुरक्षित किए बिना, उन्हीं पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही थी, जिससे उनके रोजगार पर संकट आ गया था. इससे पूर्व न्यायालय ने 10 अगस्त 2026 के अपने फैसले में राज्य सरकार को इन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर विचार करने का निर्देश दिया था.
वहीं, राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि नियमावली 2025 के तहत पात्रता शर्तों के कारण नई भर्ती का अधियाचन भेजा गया था और सरकार इस आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर कर सकती है. अदालत ने प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 तय की है.
संविदा कर्मियों को मिली राहत: दोनों पक्षों को सुनने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने 30 जुलाई 2026 के नए भर्ती अधियाचन के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी. साथ ही प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए. अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने 27 नवंबर को होगी.
ये भी पढ़ें: PWD में संविदा कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, जानिए क्या कहा?