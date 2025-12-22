ETV Bharat / state

असिस्टेंट कमिश्नर त्यागी को राहत, HC ने बर्खास्तगी और 93 लाख की वसूली के आदेश पर लगाई रोक

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में वाणिज्यिक कर विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर मीनाक्षी त्यागी को बर्खास्त करने व उनसे 93 लाख रुपए की वसूली करने के अपर सचिव वित्त के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार महरा की खण्डपीठ में हुई.

कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि अधिकारी को बर्खास्त करने के मामले में तीन सप्ताह में जवाब पेश करें. साथ ही कोर्ट ने जांच अधिकारी अजय कुमार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 30 मार्च 2026 की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार असिस्टेंट कमिश्नर मीनाक्षी त्यागी को 3 अक्टूबर 2025 को चार फर्मों का रजिस्ट्रेशन रोकने में नाकाम रहने और उनके रिफंड क्लेम की मंज़ूरी देने के आरोपों पर नौकरी से निकाल दिया गया था. अधिकारी ने कहा कि संबंधित टैक्स अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसने असिस्टेंट कमिश्नर के निर्देश के बावजूद फर्मों का निरीक्षण नहीं किया और सिर्फ़ उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया.

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने भी जांच अधिकारी से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने और उन्हें मुख्य गवाहों से पूछताछ का अधिकार देने के लिए कहा था, जिसे जांच अधिकारी अजय कुमार ने साफ तौर पर मना कर दिया. बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए और गवाहों के क्रॉस परीक्षण किये बिना उनकी सेवा समाप्त की गई. याचिककर्ता वाणिज्य कर विभाग विकास नगर देहरादून में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत थी.

आईआईएम काशीपुर के निदेशक मंडल के फैसले को चुनौती: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईआईएम काशीपुर के निदेशक मंडल के फैसले को चुनौती देती संस्थान के पूर्व अधिकारी विनय शर्मा की याचिका खारिज कर दी है. उक्त याचिका में आईआईएम काशीपुर द्वारा उनके विरुद्ध प्रारंभ की गई विभागीय जांच को चुनौती दी गई थी और संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंतरिम अध्यक्ष को पक्षकार बनाया गया था. याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई.