काशीपुर किसान आत्महत्या: तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगी, सरकार ने भी दिया जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह द्वारा आत्महत्या करने पर नामजद लोगों की गिरफ्तारी पर रोक व दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के मामले में से आज तीन से अधिक मामलों पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद अवकाशकालीन न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की पीठ ने पूर्व में पारित कुलविंदर सिंह व अन्य में दिए गए आदेश के आधार पर इनकी भी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करने व जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख नियत की गई है. आज हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से कहा गया कि ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा मामला है. सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. फिलहाल जांच चल रही है. आज की सुनवाई में जगवीर सिंह, मोहित कुमार चौहान व एक अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने बलवंत सिंह बकसूडा के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी.

वहीं, याचिकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि मुख्य आरोपी व अन्य की गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लग चुकी है. उसी आदेश के आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए. उनका कहना था कि मामला गंभीर होने के कारण डीजीपी इस केस की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है, लेकिन जांच अभी शुरू नहीं हुई.

बता दें कि, दरअसल, 10 और 11 जनवरी की रात हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र स्थित एक होटल में काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पुलिस प्रशासन सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे. उनके द्वारा कहा गया था कि उनके साथ जमीन के मामले में धोखाधड़ी हुई है और उनसे करीब चार करोड़ ठग लिए गए. सुखवंत सिंह ने वीडियो में बताया था कि बार-बार पुलिस से शिकायत के बाद भी अमल नहीं किया गया, उल्टा उनको डराया धमकाया गया.