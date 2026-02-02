ETV Bharat / state

काशीपुर किसान आत्महत्या: तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगी, सरकार ने भी दिया जवाब

किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने तीन और आरोपियों को राहत दी है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 2, 2026 at 4:28 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह द्वारा आत्महत्या करने पर नामजद लोगों की गिरफ्तारी पर रोक व दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के मामले में से आज तीन से अधिक मामलों पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद अवकाशकालीन न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की पीठ ने पूर्व में पारित कुलविंदर सिंह व अन्य में दिए गए आदेश के आधार पर इनकी भी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करने व जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख नियत की गई है. आज हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से कहा गया कि ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा मामला है. सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. फिलहाल जांच चल रही है. आज की सुनवाई में जगवीर सिंह, मोहित कुमार चौहान व एक अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने बलवंत सिंह बकसूडा के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी.

वहीं, याचिकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि मुख्य आरोपी व अन्य की गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लग चुकी है. उसी आदेश के आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए. उनका कहना था कि मामला गंभीर होने के कारण डीजीपी इस केस की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है, लेकिन जांच अभी शुरू नहीं हुई.

बता दें कि, दरअसल, 10 और 11 जनवरी की रात हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र स्थित एक होटल में काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पुलिस प्रशासन सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे. उनके द्वारा कहा गया था कि उनके साथ जमीन के मामले में धोखाधड़ी हुई है और उनसे करीब चार करोड़ ठग लिए गए. सुखवंत सिंह ने वीडियो में बताया था कि बार-बार पुलिस से शिकायत के बाद भी अमल नहीं किया गया, उल्टा उनको डराया धमकाया गया.

किसान की आत्महत्या के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 लोगों पर आईटीआई थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया था. यह कार्रवाई मृतक के भाई की तहरीर पर की गयी है. पुलिस ने अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंद्र कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह उर्फ जस्सी, हरदीप कौर, आशीष चौहान, गिरवर सिंह, महीपाल सिंह, शिवेंद्र सिंह, विमल, विमल की पत्नी, देवेंद्र, राजेंद्र, गुरप्रेम सिंह, जगपाल सिंह, जगवीर राय, मनप्रीत कलसी, अमित, मोहित, सुखवंत सिंह पन्नू, वीरपाल सिंह पन्नू, बलवन्त सिंह बक्सौरा, बिजेन्द्र, पूजा और जहीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कि तरफ से कहा गया कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है. उन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है. यह केस दो पक्षों के बीच आपसी जमीन से जुड़ा मामला है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाए.

