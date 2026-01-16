सुखवंत सिंह आत्महत्या मामला, HC से आरोपियों को मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
सुखवंत सिंह आत्महत्या केस में आरोपियों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 16, 2026 at 7:17 PM IST
नैनीताल: काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले में आज शुक्रवार 16 जनवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में नामजद आरोपियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार सहित तहरीर देने वाला मृतक सुखवंत सिंह के भाई परमिंदर को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह मे अपनी आपत्ति पेश करने को कहा है. इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे जांच मे सहयोग करें. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि नियत की है.
शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए कोर्ट को बताया कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है. मामला गंभीर होने के कारण डीजीपी इस केस की खुद मॉनिटरिंग कर रहे है. मामले की जांच एसआई टी को सौप दी है, लेकिन जांच प्रारम्भ नहीं हुई.
पूरा मामला जानिए: मामले का अनुसार शनिवार देर रात नैनीताल जिले के काठगोदाम क्षेत्र स्थित एक होटल में काशीपुर निवासी सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक पर लाइव आकर कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी शामिल है.
सुखवंत सिंह ने वीडियो में कहा था कि उनके साथ जमीन के मामले मे धोखाधड़ी हुई है. उनसे करीब चार करोड़ ठग लिए गए. जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो उल्टा उन्होंने सुखवंत सिंह का डराया धमकाया गया. सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद मृतक के भाई परमिंदर की तहरीर पर पुलिस ने काशीपुर के आईटीआई थाने में 26 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था. यह कार्रवाई मृतक के भाई की तहरीर पर की गयी है.
पुलिस ने अमरजीत सिंह, दिव्या, रविन्द्र कौर, लवप्रीत कौर, कुलविन्दर सिंह उर्फ जस्सी, हरदीप कौर, आशीष चौहान, गिरवर सिंह, महीपाल सिंह, शिवेन्द्र सिंह, विमल, विमल की पत्नी, देवेन्द्र, राजेन्द्र, गुरप्रेम सिंह, जगपाल सिंह, जगवीर राय, मनप्रीत कलसी, अमित, मोहित, सुखवंत सिंह पन्नू, वीरपाल सिंह पन्नू, बलवन्त सिंह बक्सौरा, बिजेन्द्र, पूजा और जहीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता कि तरफ से कहा गया कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है. उन्हें इस केस मे गलत फंसाया गया है. यह केस दो पक्षों के बीच आपसी जमीन से जुड़ा मामला है. किसान ने आत्महत्या की है. इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाय और दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाय.
पढ़ें---
- किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या केस, जांच के लिए काशीपुर पहुंची SIT, जानिए अभी तक क्या कुछ हुआ
- किसान सुखवंत सिंह सुसाइड केस, भाई की तहरीर पर 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज
- काशीपुर किसान सुखवंत आत्महत्या केस, जांच के लिए SIT का गठन, 12 पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर
- काशीपुर के किसान की आत्महत्या को प्रीतम सिंह ने बनाया मुद्दा, कहा- राज्य में किसी की नहीं हो रही सुनवाई
-