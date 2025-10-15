कॉर्बेट के पूर्व निदेशक राहुल को HC से मिली बड़ी राहत, मुकदमा चलाने पर लगी रोक, कोर्ट ने सरकार-CBI से मांगा जवाब
कॉर्बेट पार्क के पूर्व निदेशक राहुल को पखरो टाइगर सफारी केस में उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2025 at 3:23 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के मामले में सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व सीबीआई से चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई दिसम्बर माह में होगी.
पूर्व निदेशक राहुल की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो में शासन की बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने और पेड़ों के कटान के मामले में सीबीआई की ओर से जांच की जा रही थी.
सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दायर करने के साथ ही चार सितंबर 2025 को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गयी, जबकि तत्कालीन निदेशक राहुल को इससे अलग कर दिया. लेकिन सरकार ने एक सप्ताह बाद पेपर में छपी खबर के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की फिर अनुमति दे दी.
याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये जो अनुमति दी गयी है, वह सही नहीं है. उनका कहना है कि बिना जांच के पहले राज्य सरकार मना करती है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन बाद में एक पेपर में छपी खबर पर जांच के आदेश दे देती है. जबकि प्रकरण वही है, उसकी जांच भी नही हो पाई. बिना सुबूतों के उनके ऊपर आरोप लगाए गए है. उसके खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं, वह गलत हैं. मामले को सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई और राज्य सरकार को इस मामले पर जवाब दायर करने को कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई माह में होगी.
वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े एक अन्य मामले में भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को पार्क के द्वारा जारी लिस्ट में शामिल नहीं किये जाने के मामले पर सुनवाई की.
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क को निर्देश दिए है कि वे इसमें नई पॉलिसी लेकर आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय बेरोजगार पंजीकृत वाहन स्वामी प्रतिभाग कर सके और उन्हें रोजगार मिल सके.
साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए है कि मामले में अगली सुनवाई तक पंजीकरण को अंतिम रूप न दिया जाए. पार्क की लिस्ट में जो पंजिकृत वाहन है, उन्हें रोका न जाय जबतक पंजीकृत वाहनों की लिस्ट अंतिम रूप से फाइनल नहीं हो जाती. इसके अलावा बनाई गई लिस्ट को कोर्ट के सामने पेश प्रस्तुत की जाए. आज मामले में पार्क के निदेशक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि नियत की है.
मामले के अनुसार चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसमें वो सभी शर्तों को पूरा कर रहे है. चाहे वे पुराने परमिट धारक हो या फिर नए. उन सब को लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द्वारा विशेष कैटिगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है और 2 वर्ष पुराने पंजीकृत जिप्सियों को प्रतिभाग नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि इन लोगों के पिछले वर्ष आरटीओ से परमिट प्राप्त किए हैं, उनको इसमे प्रतिभाग न करने की वजह से जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए हैं.
