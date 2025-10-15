ETV Bharat / state

कॉर्बेट के पूर्व निदेशक राहुल को HC से मिली बड़ी राहत, मुकदमा चलाने पर लगी रोक, कोर्ट ने सरकार-CBI से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के मामले में सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व सीबीआई से चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई दिसम्बर माह में होगी.

पूर्व निदेशक राहुल की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो में शासन की बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने और पेड़ों के कटान के मामले में सीबीआई की ओर से जांच की जा रही थी.

सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दायर करने के साथ ही चार सितंबर 2025 को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गयी, जबकि तत्कालीन निदेशक राहुल को इससे अलग कर दिया. लेकिन सरकार ने एक सप्ताह बाद पेपर में छपी खबर के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की फिर अनुमति दे दी.

याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये जो अनुमति दी गयी है, वह सही नहीं है. उनका कहना है कि बिना जांच के पहले राज्य सरकार मना करती है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन बाद में एक पेपर में छपी खबर पर जांच के आदेश दे देती है. जबकि प्रकरण वही है, उसकी जांच भी नही हो पाई. बिना सुबूतों के उनके ऊपर आरोप लगाए गए है. उसके खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं, वह गलत हैं. मामले को सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई और राज्य सरकार को इस मामले पर जवाब दायर करने को कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई माह में होगी.

वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े एक अन्य मामले में भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को पार्क के द्वारा जारी लिस्ट में शामिल नहीं किये जाने के मामले पर सुनवाई की.