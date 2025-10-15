ETV Bharat / state

नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव केस, चारों आईओ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ HC, मांगी जांच रिपोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 14 अगस्त को हुई घटना और पांच सदस्यों के कथित अपहरण को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

पूर्व के आदेश पर आज सीआईडी के द्वारा मामले की अभी तक हुई जांच की कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की, न ही उस दौरान फरार आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, जिस पर कोर्ट ने 17 अक्टूबर सुनवाई होने से पहले अभी तक उनके खिलाफ व अब तक जितनी कार्रवाई की गई उसकी प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

आज हुई सुनवाई पर सरकार व मामले की जांच कर रहे चार आईओ (जांच अधिकारी) कोर्ट में पेश हुए. उनके द्वारा कहा गया कि मामले की जांच चल रही है. उनके द्वारा घटना के दिन के चार मुकदमे दर्ज किए है, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ.

कोर्ट ने कहा कि अभी तक उन मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है, उसे पेश करें. सुनवाई के दौरान विपक्षियों के द्वारा कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट तलब की थी, जो अभी तक पेश नहीं की गई और न ही अपहरण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. मामला कोर्ट में आने के बाद एसएसपी ने थाने के पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया. लेकिन जांच की कोई प्रगति नहीं हुई है.