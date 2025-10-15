नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव केस, चारों आईओ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ HC, मांगी जांच रिपोर्ट
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कथित किडनैपिंग और अन्य मामलों पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
Published : October 15, 2025 at 3:44 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 14 अगस्त को हुई घटना और पांच सदस्यों के कथित अपहरण को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.
पूर्व के आदेश पर आज सीआईडी के द्वारा मामले की अभी तक हुई जांच की कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की, न ही उस दौरान फरार आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, जिस पर कोर्ट ने 17 अक्टूबर सुनवाई होने से पहले अभी तक उनके खिलाफ व अब तक जितनी कार्रवाई की गई उसकी प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
आज हुई सुनवाई पर सरकार व मामले की जांच कर रहे चार आईओ (जांच अधिकारी) कोर्ट में पेश हुए. उनके द्वारा कहा गया कि मामले की जांच चल रही है. उनके द्वारा घटना के दिन के चार मुकदमे दर्ज किए है, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ.
कोर्ट ने कहा कि अभी तक उन मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है, उसे पेश करें. सुनवाई के दौरान विपक्षियों के द्वारा कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट तलब की थी, जो अभी तक पेश नहीं की गई और न ही अपहरण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. मामला कोर्ट में आने के बाद एसएसपी ने थाने के पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया. लेकिन जांच की कोई प्रगति नहीं हुई है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि घटना के दिन सदस्यों के अपहरण करने के मामले की जांच राज्य सरकार ने सीआईडी को दे दी है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है. सरकार ने सीआईडी की जांच रिपोर्ट पेश करने के लिये आज फिर से समय की मांग की, जिसका पीड़ितों की तरफ से विरोध किया गया. पीड़ितों ने कहा कि मामले की जांच सीआईडी के बजाय उच्च स्तर की जांच एजेंसी से कराई जाय, जिस पर कोर्ट ने सरकार से अब तक हुई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
मामले के अनुसार बीते 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिए जाने पर सुनवाई की थी. साथ में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि मामले की स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें, जो अभी तक पेश नहीं की गई, जबकि चुनाव हुए दो माह का समय बीत चुका है.
