नाबालिग दुष्कर्म मामला, कोर्ट ने निचली अदालत की सजा को पलटा, आरोपी को किया दोषमुक्त

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार करने के आरोपी के खिलाफ स्पेशल जज पॉक्सो/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले को रद्द कर दिया है. साथ ही आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. अपीलकर्ता कृष्णा उर्फ बासु को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और 506 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया था. जिसे उसने मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में चुनौती दी थी. इस मामले में खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर 30 अगस्त, 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था और 3 नवंबर 2025 को अपना फैसला सुनाया.

दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त: कोर्ट ने अपने विस्तृत विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष "उचित संदेह से परे" अपना मामला सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा. कोर्ट ने पाया कि पूरा मामला केवल "प्रवृत्तियों की बहुलता" पर आधारित था, जो किसी भी आपराधिक दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है. हाईकोर्ट के सामने मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में पाए गए गंभीर विरोधाभास थे. पीड़िता की मां, पिता और स्वयं पीड़िता ने कथित घटना की तारीखों और घटना से पहले के घटनाक्रमों के बारे में अलग-अलग और परस्पर विरोधी बयान दिए.

गर्भवती और जहर सेवन की कहानी असंगत: उदाहरण के लिए, मां ने कहा कि उसने 6 मई, 2020 से आरोपी को ट्यूशन के लिए आने से मना कर दिया था, जबकि पीड़िता ने दुष्कर्म 7, 8 और 9 मई को होने की बात कही. पिता ने 12 मई, 2020 को आरोपी को ट्यूशन देने की अनुमति देने की बात कही, जबकि पीड़िता ने घटना इससे पहले की बताई. दोषसिद्धि को कमजोर करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक पीड़िता के गर्भधारण और जहर सेवन की कहानी असंगत थी.

अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने की गर्भधारण की पुष्टि: जहां पीड़िता के पिता ने दावा किया कि अस्पताल में इलाज के दौरान जहर सेवन के कारण गर्भपात हो गया, वहीं मेडिकल जांच करने वाली डॉक्टर ने अपने बयान में कहा कि जांच के समय पीड़िता गर्भवती नहीं पाई गई और उसने पैरा वजाइनल जांच से इनकार कर दिया था. बचाव पक्ष के गवाह और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने भी पुष्टि की पीड़िता गर्भवती नहीं थी.