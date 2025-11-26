ETV Bharat / state

12 साल बाद मिला न्याय, रिटायरमेंट के बाद रद्द हुई बर्खास्तगी, दुराचार केस में HC ने सुनाया फैसला

दुराचार के मामले में बाइज्जत बरी होने के बाद भी शिक्षक को न्याय पाने में 12 साल लग गए.

Etv Bharat
उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 26, 2025 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दुराचार के आरोप में बर्खास्त किये गए बागेश्वर के शिक्षक राजू थापा कि बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राजू थापा की बर्खास्तगी का एकमात्र आधार उनकी आपराधिक दोष सिद्धि थी और उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोष सिद्धि को पहले ही रद्द कर दिया गया था. इसलिए सेवा समाप्ति का आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकता. किन्तु अपील के लंबित रहने के दौरान शिक्षक के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उन्हें वास्तविक रूप से सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने कहा कि उनकी सेवा समाप्ति की तिथि 16 दिसंबर 2010 से लेकर सेवानिवृत्ति की तारीख तक उन्हें सैद्धांतिक रूप से सेवा में जारी माना जाएगा. इसका अर्थ है कि इस अवधि को उनके पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा. हालांकि, उन्हें इस अवधि का बकाया वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इस दौरान वास्तविक सेवा प्रदान नहीं की थी.

राजू थापा बागेश्वर जिले के अपर प्राइमरी स्कूल गैराड़ डुग में सहायक शिक्षक के पद पर दो नवंबर 2004 को नियुक्त हुए थे. उन पर आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा 376 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसके चलते उन्हें 22 सितम्बर 2011 को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया. 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. इसी दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप 01 फरवरी 2012 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं.

शिक्षक ने इस दोष सिद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे 25 जुलाई 2013 को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और उन्हें बरी कर दिया. हालांकि राज्य सरकार ने इस बरी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जो अभी भी लंबित है.

हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने राजू थापा की बहाली की याचिका को इसी आधार पर खारिज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लंबित है, लेकिन न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के 28 जून 2018 के फैसले को रद्द कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि जब दोष सिद्धि रद्द हो गई, तो बर्खास्तगी का आधार समाप्त हो गया. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी का लंबित होना अपने आप में बर्खास्तगी को सही नहीं ठहराता, जब तक कि बरी के फैसले को पलटा न जाए.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवा समाप्ति एक बड़ी सज़ा है, जिसे उत्तराखंड स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2006 और विनियम, 2019 के तहत केवल विधिवत अनुशासनात्मक जांच के बाद ही लगाया जा सकता है. चूंकि कोई विभागीय जांच नहीं हुई थी, इसलिए दोष मुक्ति के बाद उनकी बहाली का अधिकार स्वतः ही पुनर्जीवित हो गया.

पढ़ें---

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT
BAGESHWAR TEACHER RAJU THAPA
रिटायरमेंट रद्द हुई बर्खास्तगी
बागेश्वर राजू थापा शिक्षक केस
UTTARAKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.