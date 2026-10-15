मां, भाई और गर्भवती भाभी को तलवार से काटने वाले की फांसी की सजा रद्द, नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला
आरोपी को निचली अदालत ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी थी, जबकि हाईकोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को रद्द कर दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 6:13 PM IST
नैनीताल: अपनी मां, बड़े भाई व गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर निर्मम हत्या करने के आरोपी को निचली कोर्ट ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. इस मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी. गुरुवार 15 अक्टूबर को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति शिधार्थ साह की खंडपीठ ने निचली अदालत के फांसी की सजा को निरस्त कर दिया. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो उसका मानसिक इलाज कराए और ठीक होने के बाद उसे रिहा करें.
पूर्व में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि जो रिकार्ड आरोपी के सम्बंध में पेश किया गया है, उसका अवलोकन करें. साथ मे यह भी देखें कि क्या घटना के वक्त आरोपी किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त तो नहीं था. सजा सुनाते वक्त कोई तथ्य छूट तो नहीं गया. क्योंकि उच्च न्यायलय ने फांसी की सजा दिए जाने के आधार पर उसकी मेडिकल स्थिति को जानने के लिए दोबारा से सुनवाई करने हेतु विचारणीय न्यायलय को रिफरेंस आदेश वापस भेजा था.
निचली अदालत ने मामले में फिर से सुनवाई करते हुए आरोपी को स्वस्थ्यचित पाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा था, जिस पर आरोपी की तरफ से कहा गया कि घटना के वक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं हुई. इसलिए इस मामले में दोबारा से सुनवाई की जाए, जिसपर निचली अदालत ने इस मामले में दोबारा से सुनवाई की थी. हालांकि निचली अदालत ने अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए उसकी फांसी की सजा को पूर्ववत रखा.
निचली अदालत का कहना था कि घटना के वक्त आरोपी किसी रोग से पीड़ित नहीं था, जिसके आवेश में आकर उसने यह घटना की. उच्च न्यायलय के निर्देश का अनुपालन करते हुए केस का दोबारा से सुनवाई की गई थी. सभी तथ्यों का अवलोकन करनें के बाद विचारणीय न्यायलय ने आरोपी की फांसी की सजा को बरकरार रखा था. साथ ही यह भी कहा कि पूर्व के आदेश में कोई संशोधन करने की कोई गुंजाइश नहीं है.
दोबार हुई सुनवाई में निचली अदालत ने माना था कि आरोपी फांसी की सजा का हकदार है. क्योंकि उसने मां की कोख में पल रहे बेजुबान बच्चे सहित दो अन्य की तलवार से निर्मम हत्या की है. उत्तराखंड हाईकोर्ट में आरोपी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमित्र अरविन्द वशिष्ठ ने रखा.
उन्होंने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने घटना के वक्त उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया. इसलिए पूर्व में कोर्ट ने उसकी मानसिक स्थिति को जानने के लिए रिफ्रेन्स आदेश को दोबारा से सुनवाई हेतु भेजा गयात. लेकिन फिर भी अपना फांसी का आदेश बरकरार रखा था.
पूरा मामला जानिए: मामले के अनुसार टिहरी गढ़वाल के गुमाल गांव निवासी संजय सिंह ने 13 दिसंबर 2014 को मामूली बात में अपनी मां, बड़े भाई व गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर हत्या कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट आरोपी के पिता राम सिंह पवार ने दर्ज कराई थी.
संजय सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने अगस्त 2021 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिसे आरोपी ने भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ को न्याय मित्र नियुक्त कर आरोपी की ओर से बहस हेतु नियुक्त किया था.
न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि मृत्यु दंड की सजा पाया आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है. मेडिकल बोर्ड ने भी आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए कहा है कि वह अपने द्वारा किये जाने वाले कृत्य के परिणाम नहीं जानता है, लेकिन वह इलाज के बाद ठीक हो सकता है. किंतु निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुना दी. वहीं अब हाईकोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि आरोपी का इलाज कराए और उसके बाद उसे रिहा करें.
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