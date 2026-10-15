ETV Bharat / state

मां, भाई और गर्भवती भाभी को तलवार से काटने वाले की फांसी की सजा रद्द, नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट. ( ETV Bharat )

पूर्व में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि जो रिकार्ड आरोपी के सम्बंध में पेश किया गया है, उसका अवलोकन करें. साथ मे यह भी देखें कि क्या घटना के वक्त आरोपी किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त तो नहीं था. सजा सुनाते वक्त कोई तथ्य छूट तो नहीं गया. क्योंकि उच्च न्यायलय ने फांसी की सजा दिए जाने के आधार पर उसकी मेडिकल स्थिति को जानने के लिए दोबारा से सुनवाई करने हेतु विचारणीय न्यायलय को रिफरेंस आदेश वापस भेजा था.