NDPS एक्ट में निचली अदालत ने आरोपी को माना दोषी, उत्तराखंड HC ने कर दिया बरी, जानिए क्यों?
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी को बरी करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 14, 2026 at 7:21 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अपील स्वीकार करते हुए उसे बरी कर दिया है. न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने अल्मोड़ा के सत्र न्यायालय द्वारा साल 2007 में सुनाए गए तीन साल के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया. न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहा.
मामले के अनुसार पुलिस ने आरोपी 'पप्पू' को कथित तौर पर 20 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था. इस बरामदगी के आधार पर अल्मोड़ा की विशेष सत्र अदालत ने 27 जून 2007 को उसे धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया था. आरोपी ने इस सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, जो लंबे समय से लंबित थी.
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि पुलिस ने तलाशी के समय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया है. उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी लेने के उसके कानूनी अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया था. न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि धारा 50 का अनुपालन न करना राज्य के मामले की जड़ को कमजोर करता है.
अदालत ने यह भी गौर किया कि घटना स्थल पर सार्वजनिक व्यक्तियों की मौजूदगी के बावजूद किसी भी स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया. पूरा मामला केवल पुलिस कर्मियों की गवाही पर आधारित था, जो ऐसे गंभीर अपराधों में संदेह पैदा करता है. पीठ ने कहा कि जहां सजा सख्त हो, वहां स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति में पुलिस की कार्रवाई की बारीकी से जांच जरूरी है.
इसके अलावा जब्त किए गए माल की सुरक्षा, सैंपलिंग और सुरक्षित कस्टडी को लेकर भी कड़े सवाल उठाए गए. न्यायालय ने पाया कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं कि बरामद किया गया पदार्थ ही फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था. कस्टडी की चेन में किसी भी संदेह का लाभ आरोपी को मिलना अनिवार्य है.
न्यायमूर्ति आशीष नैथानी ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एनडीपीएस मामलों में मानक "सच हो सकता है" नहीं बल्कि "सच होना ही चाहिए" का होता है. अदालत ने माना कि राज्य आरोपी के खिलाफ संदेह से परे मामला साबित करने में असमर्थ रहा है. इसी के साथ अपील स्वीकार कर ली गई और आरोपी को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए गए.
पढ़ें---
- 'वयस्कों में सहमति से बने लंबे संबंधों के बाद शादी का वादा टूटे तो रेप नहीं', उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- उत्तराखंड में BAMS आयुर्वेदाचार्य कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत, HC ने दिए ये आदेश
- ग्रामीणों की अनुमति के बिना ITBP को भूमि देने का प्रकरण, हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब