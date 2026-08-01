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रुड़की के जघन्य हत्याकांड के आरोपी जैद कुरैशी और अनस की जमानत याचिका खारिज, पढ़ें पूरी खबर

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने हरिद्वार जिले के रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हुए एक जघन्य हत्याकांड के आरोपी जैद कुरैशी और अनस कुरैशी की नियमित जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. दोनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 (हत्या) समेत अन्य गंभीर धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है. आरोपी 10 जुलाई 2025 से जेल में बंद हैं. आरोपियों के वकीलों ने दलील दी थी कि अभियोजन पक्ष ने उनके पास से धारदार हथियार (तबाल और चाकू) बरामद होने की बात कही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण किसी 'ठोस और कुंद वस्तु' से लगी चोट बताया गया है, जो एक बड़ा विरोधाभास है. इसके अलावा मामले के चार अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

गौर हो कि हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हुए एक जघन्य हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की. साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया में आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इस स्तर पर अन्य सह-आरोपियों की जमानत के आधार पर आरोपियों को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता है.

​हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मुकदमे के इस चरण में चिकित्सा साक्ष्यों का सूक्ष्म मूल्यांकन करना एक 'लघु परीक्षण' के समान होगा, जिससे चल रही न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि यह छह लोगों के समूह द्वारा पूर्व निर्धारित इरादे से किया गया एक बेहद जघन्य और गंभीर अपराध है और केवल अन्य सह-आरोपियों की जमानत के आधार पर इन्हें समानता का लाभ नहीं दिया जा सकता.