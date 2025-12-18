ETV Bharat / state

सीजीएसटी के सुपरिटेंडेंट अग्रवाल की जमानत याचिका फिर से खारिज, रिश्वत के आरोप में हुए थे अरेस्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) विभाग के सुपरिटेंडेंट योगेश चंद अग्रवाल की दूसरी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी की गिरफ्तारी में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है. अदालत ने माना कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित में आधार स्पष्ट कर दिए गए थे, जो कानूनन पर्याप्त है.

यह पूरा मामला रुद्रपुर स्थित सीजीएसटी कार्यालय का है, जहां आरोपी योगेश चंद अग्रवाल सुपरिंटेंडेंट के पद पर तैनात थे. आरोप है कि उन्होंने एक व्यवसायी की पत्नी का निलंबित जीएसटी नंबर (जीएस टिन) सक्रिय करने के बदले 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. सीबीआई ने इस शिकायत पर जाल बिछाया और आवेदक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं.

याची अग्रवाल के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित में 'गिरफ्तारी के आधार' नहीं दिए गए थे. उन्होंने इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया. बचाव पक्ष का कहना था कि केवल गिरफ्तारी के 'कारण' बताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विस्तृत आधार लिखित में देना अनिवार्य है.

सीबीआई के वकील ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के समय ही स्पष्ट कर दिया गया था कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए बताया कि 'गिरफ्तारी के आधार' और 'गिरफ्तारी के कारण' में अंतर होता है और इस मामले में गिरफ्तारी मेमो में स्पष्ट रूप से अपराध का विवरण दिया गया था.