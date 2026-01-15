HC ने सुनाया अहम फैसला, निचली अदालत से उम्रकैद पाए व्यक्ति की सजा की रद्द
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोषी की उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया.
Published : January 15, 2026 at 8:09 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा काशीपुर निवासी जलालुद्दीन को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में विफल रहा है.
मामले के अनुसार 22 सितंबर 2015 की रात काशीपुर शुगर मिल में ड्यूटी पर तैनात होमगार्डों ने कुछ संदिग्धों को देखा था. आरोप था कि जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई, तो जलालुद्दीन ने होमगार्ड विजय पाल सिंह पर देशी कट्टे से फायर झोंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में पुलिस ने धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, काशीपुर की अदालत ने 23 अक्टूबर 2019 को जलालुद्दीन को दोषी करार दिया था. निचली अदालत ने उसे उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसे आरोपी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन की कहानी में कई गंभीर विसंगतियां थी. अदालत ने नोट किया कि जिस मुख्य गवाह खेमकरण के आधार पर आरोपी की पहचान का दावा किया गया था, उसने अदालत में अभियोजन का समर्थन नहीं किया. साथ ही, घटना के समय को लेकर भी गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया.
खंडपीठ ने पुलिस की जांच प्रणाली पर भी सवाल उठाए. अदालत ने पाया कि घटनास्थल से न तो कोई कारतूस बरामद हुआ और न ही घायल के खून से सने कपड़े साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए. इसके अलावा, जिस हथियार की बरामदगी दिखाई गई थी, उस मामले में आरोपी पहले ही बरी हो चुका था. अदालत ने एफआईआर दर्ज करने में हुई 10 घंटे की देरी को भी संदिग्ध माना. पुलिस स्टेशन घटनास्थल से मात्र आधा किलोमीटर दूर होने के बावजूद एफआईआर सुबह दर्ज की गई, जबकि पुलिस को घटना की सूचना रात में ही मिल गई थी. कोर्ट ने कहा कि ऐसी देरी अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा करती है.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल घायल के बयान के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, यदि वह बयान एफआईआर और अन्य परिस्थितियों से मेल न खाता हो. कोर्ट ने कहा कि मामले में "संदेह का लाभ" आरोपी को मिलना चाहिए क्योंकि अभियोजन ने अपना मामला "संदेह से परे" साबित नहीं किया. हाईकोर्ट ने जलालुद्दीन को सभी आरोपों से बरी करते हुए जेल प्रशासन को उसे तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो.
