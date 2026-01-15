ETV Bharat / state

HC ने सुनाया अहम फैसला, निचली अदालत से उम्रकैद पाए व्यक्ति की सजा की रद्द

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा काशीपुर निवासी जलालुद्दीन को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में विफल रहा है.

मामले के अनुसार 22 सितंबर 2015 की रात काशीपुर शुगर मिल में ड्यूटी पर तैनात होमगार्डों ने कुछ संदिग्धों को देखा था. आरोप था कि जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई, तो जलालुद्दीन ने होमगार्ड विजय पाल सिंह पर देशी कट्टे से फायर झोंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में पुलिस ने धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, काशीपुर की अदालत ने 23 अक्टूबर 2019 को जलालुद्दीन को दोषी करार दिया था. निचली अदालत ने उसे उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसे आरोपी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन की कहानी में कई गंभीर विसंगतियां थी. अदालत ने नोट किया कि जिस मुख्य गवाह खेमकरण के आधार पर आरोपी की पहचान का दावा किया गया था, उसने अदालत में अभियोजन का समर्थन नहीं किया. साथ ही, घटना के समय को लेकर भी गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया.