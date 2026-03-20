हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा, पॉक्सो केस के आरोपी को किया बरी, बयानों में पाया विरोधाभास
हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस के आरोपी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने बयानों में विरोधाभास पाने पर ये फैसला सुनाय.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 8:17 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि पीड़िता के बयान अदालत में ठोस और स्पष्ट नहीं हैं, तो केवल पिछली बातों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उसकी सजा को रद्द कर दिया है.
यह मामला चंपावत जिले के रीठा साहिब थाने का है, जहां फरवरी 2024 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी 17 वर्षीय बेटी का रास्ता रोककर छेड़छाड़ की. आरोप ने लड़की को झाड़ियों की तरफ ले जाने की कोशिश की और उसे ₹500 का लालच दिया. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और निचली अदालत ने आरोपी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई थी.
अदालत में पीड़िता के बयानों में विरोधाभास: उच्च न्यायालय ने पाया कि पीड़िता ने निचली अदालत में दिए गए अपने मुख्य बयान में केवल यह कहा कि आरोपी ने उसे गाली दी और झाड़ियों में ₹500 का नोट फेंककर भाग गया. पीड़िता ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि आरोपी ने उसे गलत नीयत से पकड़ा था या उसके साथ कोई यौन हमला हुआ था. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान 'ठोस सबूत' नहीं माने जा सकते. इन बयानों का उपयोग केवल अदालत में दिए गए बयानों की पुष्टि या उनमें विरोधाभास दिखाने के लिए किया जा सकता है. जब पीड़िता का मुख्य बयान ही कमजोर हो, तो पुराने बयानों के आधार पर सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती.
फैसले में यह भी रेखांकित किया गया कि घटना दिनदहाड़े गांव में होने के बावजूद पुलिस ने कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह पेश नहीं किया. झाड़ियों से ₹500 का नोट बरामद होने की, तो कोर्ट ने माना कि यह केवल वहां पैसे होने की पुष्टि करता है, लेकिन इससे छेड़छाड़ या यौन हमले का अपराध साबित नहीं होता.
न्यायमूर्ति आशीष नैथानी ने अपने आदेश में कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र का सिद्धांत है कि किसी भी मामले को 'संदेह से परे' साबित करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है. यदि साक्ष्यों में कमी या विरोधाभास है, तो उसका लाभ आरोपी को मिलना चाहिए. इसी आधार पर कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को त्रुटिपूर्ण माना. इन तथ्यों के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील को स्वीकार करते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया. कोर्ट ने जेल की सजा और जुर्माने के आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है.
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