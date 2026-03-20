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हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा, पॉक्सो केस के आरोपी को किया बरी, बयानों में पाया विरोधाभास

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि पीड़िता के बयान अदालत में ठोस और स्पष्ट नहीं हैं, तो केवल पिछली बातों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उसकी सजा को रद्द कर दिया है.

यह मामला चंपावत जिले के रीठा साहिब थाने का है, जहां फरवरी 2024 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी 17 वर्षीय बेटी का रास्ता रोककर छेड़छाड़ की. आरोप ने लड़की को झाड़ियों की तरफ ले जाने की कोशिश की और उसे ₹500 का लालच दिया. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और निचली अदालत ने आरोपी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई थी.

अदालत में पीड़िता के बयानों में विरोधाभास: उच्च न्यायालय ने पाया कि पीड़िता ने निचली अदालत में दिए गए अपने मुख्य बयान में केवल यह कहा कि आरोपी ने उसे गाली दी और झाड़ियों में ₹500 का नोट फेंककर भाग गया. पीड़िता ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि आरोपी ने उसे गलत नीयत से पकड़ा था या उसके साथ कोई यौन हमला हुआ था. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान 'ठोस सबूत' नहीं माने जा सकते. इन बयानों का उपयोग केवल अदालत में दिए गए बयानों की पुष्टि या उनमें विरोधाभास दिखाने के लिए किया जा सकता है. जब पीड़िता का मुख्य बयान ही कमजोर हो, तो पुराने बयानों के आधार पर सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती.