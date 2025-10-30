ETV Bharat / state

HC का लापता महंत सुखदेव मुनि केस में बड़ा फैसला, अब सीबीआई करेगी मामले की जांच

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लापता महंत सुखदेव मुनि का केस सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 30, 2025 at 6:50 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने लगभग आठ साल से लापता चल रहे महंत सुखदेव मुनि से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने इस फैसले में, राज्य की जांच एजेंसियों द्वारा मामले को निष्कर्ष तक ना पहुंचा पाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की. अदालत ने पाया कि लगभग आठ साल बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ये अहम फैसला सुनाया गया है.

नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला: महंत सुखदेव मुनि श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन राजघाट, कनखल के महंत थे और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे. वो 16 सितंबर 2017 को हरिद्वार से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई की यात्रा के दौरान लापता हो गए थे. ट्रेन के भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उनके शिष्य को वह अपनी सीट (सीट नं. 21, ए-1) पर नहीं मिले. इसके बाद, कनखल पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी.

आठ साल बीत जाने के बाद भी नहीं निकला कोई नतीजा: अदालत ने पाया कि लगभग आठ साल बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और इस दौरान जांच को बार-बार एक जांच अधिकारी से दूसरे को हस्तांतरित किया जाता रहा. यहां तक कि, एक बार फाइनल रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया और फिर से जांच के आदेश दिए. याचिकाकर्ता (महंत सुखदेव मुनि) के वकील ने दलील दी कि निष्पक्ष और उचित जांच हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और राज्य एजेंसी की लापरवाही के कारण मामले को सीबीआई को सौंपा जाना अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है.

जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश: हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि देश का एक नागरिक आठ साल से लापता है और जांच एजेंसियां उसका पता नहीं लगा पाई है. जिससे अदालत भी हैरान है. न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि लापता व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाया जाए. इसलिए, न्याय के हित में, मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करना आवश्यक समझा गया, ताकि लापता महंत का पता चल सके.

अदालत ने राज्य अधिकारियों/प्रतिवादियों को तत्काल प्रभाव से एफआईआर से संबंधित अब तक किए गए समस्त जांच रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने का आदेश दिए हैं.

