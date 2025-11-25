ETV Bharat / state

शादी के बाद उत्तराखंड में बसीं दूसरे राज्य की एससी महिलाओं को नौकरी में आरक्षण नहीं, HC का फैसला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाएं, जो विवाह के उपरांत उत्तराखंड में बसी हैं, उन्हें राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह फैसला अंशु सागर और सहित कई अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने माना कि आरक्षण का अधिकार क्षेत्र-विशिष्ट होता है और यह प्रवास के साथ स्थानांतरित नहीं होता.

याचिकाकर्ता अंशु सागर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की रहने वाली है. उनका विवाह उत्तराखंड के एक अनुसूचित जाति के निवासी से हुआ था. वो जन्म से 'जाटव' समुदाय से हैं, जो यूपी में अनुसूचित जाति है. विवाह के बाद उन्होंने उत्तराखंड के जसपुर से जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया और सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण का दावा किया, जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया था.

राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि 16 फरवरी 2004 और अन्य शासनादेशों के अनुसार आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए है. सरकार ने दलील दी कि पड़ोसी राज्यों के निवासी, भले ही वो उत्तराखंड से जाति प्रमाण पत्र बनवाने में सफल हो जाएं, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के हकदार नहीं होंगे. यह तर्क दिया गया कि जाति का दर्जा जन्म से तय होता है विवाह से नहीं.

अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 'मैरी चंद्र शेखर राव' और 'रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य' जैसे प्रमुख फैसलों का हवाला दिया. इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह सिद्धांत स्थापित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची 'उस राज्य के संबंध में' होती है. इसलिए एक राज्य में अनुसूचित जाति माना जाने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में स्वतः ही वह दर्जा हासिल नहीं कर सकता.