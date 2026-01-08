ETV Bharat / state

कल रिटायर होंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी नरेंद्र, नैनीताल में होगा 'फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस'

नैनीताल हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जी नरेंद्र 9 जनवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं ( Photo- ETV Bharat )

​नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र 9 जनवरी 2026 को अपने पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी नरेंद्र कल होंगे रिटायर: बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश को सम्मानजनक विदाई देने के लिए शुक्रवार 9 जनवरी, 2026 को अपराह्न 03:30 बजे मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट कक्ष में 'फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस' का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होंगे. ये लोग न्यायमूर्ति जी नरेंद्र के कार्यकाल और उनके योगदान को याद करेंगे.

शुक्रवार को होगा 'फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस': नैनीताल हाईकोर्ट प्रशासन ने इस विदाई समारोह की सूचना एडवोकेट जनरल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी जिला न्यायाधीशों और संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दी है. नोटिस में सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार पहुंचेंगे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस: इधर मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति से पूर्व आज गुरुवार 8 जनवरी 2025 को अपरान्ह 1.15 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में पहुंचेंगे. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत और महासचिव सौरभ अधिकारी ने समस्त अधिवक्ताओं से मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में मौजूद रहने की अपील की है.

