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वन उपज रक्षकों के वेतन और भत्तों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका का हुआ निस्तारित

​नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने रमेश चंद्र आर्य और अन्य वन उपज रक्षकों (फॉरेस्ट प्रोड्यूस गार्ड) द्वारा दायर याचिका पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि प्रतिवादी उत्तराखंड वन विकास निगम को उनके मासिक वेतन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) की गणना उस ग्रेड-पे के आधार पर करने का निर्देश दिया जाए, जो उन्हें पहले दिया जा रहा था. इसके साथ ही उन्होंने अंतर की बकाया राशि (एरियर) को ब्याज सहित भुगतान करने का भी अनुरोध किया था. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि यह मामला पूरी तरह से इसी अदालत की एक समन्वय पीठ द्वारा 12 फरवरी 2025 को 'ललित चंद्र तिवारी बनाम उत्तराखंड राज्य' मामले में दिए गए फैसले से कवर्ड है. मुख्य प्रतिवादी, उत्तराखंड वन विकास निगम के वकील ने भी इस तथ्य का विरोध नहीं किया और याचिकाकर्ता की दलीलों पर अपनी सहमति जताई. इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने आठ जुलाई 2026 को इस रिट याचिका (सर्विस सिंगल नंबर 1645 ऑफ 2026) को ललित चंद्र तिवारी मामले के पूर्व फैसले के नियमों के तहत तय करते हुए वन उपज रक्षकों के पक्ष में निस्तारित कर दिया.

अतिक्रमण के मामले पर भी हुई सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून के विकास नगर के ईस्ट होप टाऊन क्षेत्र की उमेदपुर में सरकारी भूमि के नाले पर बिल्डर्स के द्वारा अतिक्रमण कर उसे खुर्दबुर्द करने और उसे लोगों को बेचे जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी देहरादून सहित प्रभारी वनाधिकार से 27 जुलाई तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

साथ मे यह बताने को कहा कि अतिक्रमण पर क्या कार्रवाई की गई. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 अगस्त की तिथि नियत की है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई.