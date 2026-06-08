मदरसों के शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने का मामला, HC ने सरकार को दिया नोटिस, मांगा जवाब
मदरसों में पढ़ाने वाले अध्यापक धनी राम, मुकेश कुमार व अन्य ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 8, 2026 at 7:40 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 7:50 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश होने के बाद भी अभी तक मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि अभी तक इनका भुगतान क्यों नहीं हुआ? दस जून तक कोर्ट को बताएं.
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु दस जून की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार मदरसों में पढ़ाने वाले अध्यापक धनी राम मुकेश कुमार व अन्य ने अवमानना याचिका दायर की थी. उनकी याचिकाओं पर कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 को सुनवाई करते हुए उनके हक में फैसला देकर कहा था कि उनको भुगतान करने के लिए सचिव अल्पसंख्यक आयोग इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव करेंगे.
कमेटी में एक सदस्य जिला अल्पसंख्यक अधिकारी रैंक का अधिकारी होगा. उक्त कमेटी यह निर्णय लेगी कि याचिकाकर्ता मानदेय पाने के हकदार हैं तो उन्हें देय राशि का भुगतान दो माह के भीतर करें, लेकिन कोर्ट के आदेश हुए नौ महीने होने को है. अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया. लिहाजा उन्हें भुगतान करवाया जाय.
रिट याचिका में उनके द्वारा कहा गया था कि उनकी नियुक्ति एक स्किम के तहत वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में मदरसों में पढ़ाने के लिए 12 हजार प्रति माह के मानदेय के आधार पर हुई थी. वर्ष 2015 तक उनको यह मानदेय मिलता रहा, लेकिन अप्रैल 2016 से अब तक उनको यह मानदेय नहीं दिया गया. याचिका में उनके द्वारा कोर्ट से प्रार्थना की थी कि 2016 से अब तक का लंबित मानदेय का भुगतान करने के आदेश अल्पसंख्यक आयोग को दिया जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश होने के बाद भी अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें अवमानना याचिका का सहारा लेना पड़ा.
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