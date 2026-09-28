राजस्व विभाग के कर्मचारियों का पेंशन योजना केस, हाईकोर्ट ने देहरादून डीएम को दिए निर्देश
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 28, 2026 at 5:39 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जनपद के राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने के मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कर्मचारियों के विकल्प पत्रों पर जिलाधिकारी देहरादून को दो माह के भीतर तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं.
मामले के अनुसार तिलक राम जोशी और अन्य ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा कि वे वर्ष 1995-96 से राजस्व विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं. याचिकाकर्ता संख्या-1 वर्ष 2002 में नियमित हुए थे, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 कट-ऑफ तिथि एक अक्टूबर 2005 के बाद नियमित हुए.
राज्य सरकार ने सात नवंबर 2023 को एक अधिसूचना संख्या 27057/2023 जारी कर कट-ऑफ तिथि के बाद नियुक्त अथवा नियमित हुए सरकारी सेवकों से पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए एकमुश्त विकल्प मांगे थे. अधिसूचना के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं ने अपने विकल्प पत्र उपजिलाधिकारी, चकराता और कालसी को सौंपे, जिन्हें 30.01.2024 को जिलाधिकारी देहरादून को अग्रसारित किया गया. जब इन पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो याचिकाकर्ताओं ने 27.05.2026 को जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया, जो अब तक लंबित है. जिला अधिकारी ने उसपर कोई अग्रिम कार्रवाई नही की.
याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि दिए गए विकल्प पत्रों पर कार्रवाही एवं एकमुश्त विकल्प को प्रभावी किए जाने हेतु जिला अधिकारी को निर्देश दिए जाए. सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि जिलाधिकारी को समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश दिए जाने पर न्याय के हित पूरे हो जाएंगे. राज्य सरकार के अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई.
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के 27.05.2026 के प्रत्यावेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर तर्कसंगत एवं स्पष्ट आदेश द्वारा निर्णय लिया जाए.
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