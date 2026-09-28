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राजस्व विभाग के कर्मचारियों का पेंशन योजना केस, हाईकोर्ट ने देहरादून डीएम को दिए निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जनपद के राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने के मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कर्मचारियों के विकल्प पत्रों पर जिलाधिकारी देहरादून को दो माह के भीतर तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं.