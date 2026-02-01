हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड के नामित सदस्यों मामले में सुनवाई, बोर्ड व राज्य सरकार से मांगा जवाब
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नामित सदस्यों मामले में सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया.
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नामित सदस्यों की सदस्यता को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद अवकाशकालीन न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने वक्फ बोर्ड व राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 10 मार्च की तिथि नियत की है.
नैनीताल हाईकोर्ट में शनिवार को वक्फ बोर्ड के नामित सदस्यों की सदस्यता को चुनौती देती याचिका पर अहम सुनवाई हुई.न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने इस मामले को सुनने के बाद वक्फ बोर्ड व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि भी दी है, जिसके बाद 10 मार्च को इस मामले में फिर सुनवाई होगी. मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी नसीम अहमद वारसी ने याचिका दायर कर कहा है कि वक्फ बोर्ड मे 11 सदस्य होते हैं. जिनमें 5 सदस्य नामित और 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं. निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल नए बोर्ड या कार्यकारिणी के गठन तक होता है, जबकि नामित सदस्यों का नहीं होता है.
उनके स्थान पर नए सदस्यों को नियुक्ति किया जाता है. वक्फ बोर्ड का चुनाव 2022 मे हुआ था, तब से नामित सदस्य अपने पद पर बने हुए हैं. जोकि संशोधित नियमावली के विरुद्ध है. लिहाजा उनको पद से हटाया जाए. यही नहीं वक्फ बोर्ड संशोधित नियमावली 2025 की धारा 14 भी यह कहती है कि नामित सदस्यों का कार्यकाल स्थायी नहीं है. निवार्चित सदस्य ही बोर्ड के सदस्य तब तक बने रहेंगे, जब तक नए बोर्ड का गठन नहीं हो जाता. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वक्त बोर्ड की तरफ से कहा गया कि याचिका पोषणीय नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाए. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार व वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
