हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड के नामित सदस्यों मामले में सुनवाई, बोर्ड व राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट में शनिवार को वक्फ बोर्ड के नामित सदस्यों की सदस्यता को चुनौती देती याचिका पर अहम सुनवाई हुई.न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने इस मामले को सुनने के बाद वक्फ बोर्ड व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि भी दी है, जिसके बाद 10 मार्च को इस मामले में फिर सुनवाई होगी. मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी नसीम अहमद वारसी ने याचिका दायर कर कहा है कि वक्फ बोर्ड मे 11 सदस्य होते हैं. जिनमें 5 सदस्य नामित और 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं. निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल नए बोर्ड या कार्यकारिणी के गठन तक होता है, जबकि नामित सदस्यों का नहीं होता है.