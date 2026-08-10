PMGSY टेंडर मामला, HC ने मुख्य अभियंता को अवमानना का दोषी माना, सेवा अभिलेख में दर्ज होगा आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक को न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का दोषी माना है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 10, 2026 at 7:47 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े एक टेंडर मामले में मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक को न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का दोषी माना है. न्यायालय ने अपने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसे मुख्य अभियंता के सेवा अभिलेख (सर्विस रिकॉर्ड) में दर्ज किया जा सके.
मामला पीएमजीएसवाई के तहत निकाले गए एक टेंडर से जुड़ा है. इसमें मैसर्स जियारा पार्टनरशिप फर्म ने भाग लिया था, लेकिन उसकी तकनीकी बोली अस्वीकार कर दी गई. इसके खिलाफ फर्म ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. प्रारंभिक सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. बाद में फरवरी 2026 में हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित फर्म को टेंडर प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए.
याचिकाकर्ता का आरोप था कि न्यायालय के आदेश के बावजूद विभाग ने टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई. इसके बाद फर्म ने आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की और मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसकी बोली सबसे कम होने के बावजूद विभाग टेंडर किसी अन्य को देने का प्रयास कर रहा था.
मामले की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने मुख्य अभियंता के खिलाफ अवमानना के आरोप तय करते हुए उन्हें न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए दस दिन का समय दिया था, साथ ही आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अगली सुनवाई में सजा सुनाए जाने की चेतावनी दी गई थी.
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था. न्यायालय ने अपने आदेश में मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक को न्यायालय की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करने का दोषी माना. हालांकि, बाद में न्यायालय के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया गया और अवमानना नोटिस निरस्त कर दिया गया. न्यायालय ने आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि मुख्य अभियंता के सेवा अभिलेख में न्यायालय के इस निष्कर्ष को दर्ज किया जा सके.
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