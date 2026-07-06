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अंकिता भंडारी हत्याकांड, सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत के लिए लगाई थी याचिका

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अग्रिम जमानत दिए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं दी है. न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार से आगामी आठ जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) पेश करने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए भी यही तिथि नियत की है.

सुनवाई के दौरान सुरेश राठौर के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ देहरादून के डालनवाला और नेहरू कॉलोनी थानों में दो मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दो मुकदमे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिये थे. पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है, जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है.

यह पूरा मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक कथित वीआईपी के नाम पर आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो प्रसारित करने से संबंधित है, जिससे शिकायतकर्ताओं आरती गौड़ और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की छवि धूमिल होने का आरोप है. इससे पहले हाईकोर्ट हरिद्वार में दर्ज दो मुकदमों को निस्तारित कर चुका है, लेकिन देहरादून के मामलों में गहन जांच के आदेश दिए थे.