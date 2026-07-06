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अंकिता भंडारी हत्याकांड, सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत के लिए लगाई थी याचिका

पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अग्रिम जमानत के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई.

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नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 6, 2026 at 8:15 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अग्रिम जमानत दिए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं दी है. न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार से आगामी आठ जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) पेश करने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए भी यही तिथि नियत की है.

सुनवाई के दौरान सुरेश राठौर के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ देहरादून के डालनवाला और नेहरू कॉलोनी थानों में दो मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दो मुकदमे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिये थे. पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है, जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है.

यह पूरा मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक कथित वीआईपी के नाम पर आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो प्रसारित करने से संबंधित है, जिससे शिकायतकर्ताओं आरती गौड़ और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की छवि धूमिल होने का आरोप है. इससे पहले हाईकोर्ट हरिद्वार में दर्ज दो मुकदमों को निस्तारित कर चुका है, लेकिन देहरादून के मामलों में गहन जांच के आदेश दिए थे.

कोर्ट ने अपनी पिछली टिप्पणी में स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया के जरिए गंभीर अपराध से जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना एक गंभीर प्रकृति का मामला है. अदालत ने कहा कि यदि किसी के पास कोई साक्ष्य है तो उसे सक्षम प्राधिकारी के सामने रखना चाहिए, न कि सोशल मीडिया का उपयोग किसी की छवि खराब करने या राजनीतिक साजिश के लिए किया जाना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसियों को इसकी पूरी पड़ताल करने दी जानी चाहिए.

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अंकिता भंडारी हत्याकांड
सुरेश राठौर अग्रीम जमानत
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