हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा, मुख्य साजिशकर्ता के बेटे और ड्राइवर को हाईकोर्ट से लगा झटका
नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा में साल 2024 में हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 9:22 PM IST
नैनीताल: हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक के बेटे मोईद व घटना में शामिल ड्राइवर जहीर याचिका पर आज तीस अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें कोई राहत न देते हुए मामले को पूर्व में गठित खंडपीठ में सुनवाई करने के लिए भेज दिया है. अब मामले की सुनवाई पूर्व में गठित खंडपीठ ही करेंगी.
आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी व न्यायमूर्ती सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशाशन व पुलिस की टीम पर साजिशकर्त्ता सहित अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की.
दंगे के दौरान हिंसा इयों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की. इस दंगे में कई लोगों की मौत हुई थी. वहीं 100 से ज्यादा लोग भी घायल हुए थे. जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक हिंसा इयों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक मोईद और उसका ड्राइवर जहीर भी था.
दोनों की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका में कहा गया कि जिस दिन यह घटना हुई, वो दोनों हल्द्वानी नहीं थे, वो किसी काम के दिल्ली गए हुए थे. उन्हें वेबजह फंसाकर उनके ऊपर हिंसा भड़काने और हिंसा इयों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया. जब अपराध किया ही नहीं तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया. इसलिए वे बेकसूर है. यह आदेश गलत है. इसलिए अन्य आरोपियों कि तरह उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाय या निचली आदेश के कोर्ट के आदेश को खारिज किया जाए.
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