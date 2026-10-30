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हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा, मुख्य साजिशकर्ता के बेटे और ड्राइवर को हाईकोर्ट से लगा झटका

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

नैनीताल: हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक के बेटे मोईद व घटना में शामिल ड्राइवर जहीर याचिका पर आज तीस अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें कोई राहत न देते हुए मामले को पूर्व में गठित खंडपीठ में सुनवाई करने के लिए भेज दिया है. अब मामले की सुनवाई पूर्व में गठित खंडपीठ ही करेंगी.

आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी व न्यायमूर्ती सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशाशन व पुलिस की टीम पर साजिशकर्त्ता सहित अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की.