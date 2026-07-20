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अंकिता भंडारी हत्याकांड, दोषियों की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, नहीं मिली राहत

नैनीताल: आज 20 जुलाई सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों के मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले में आरोपी पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर को निचली अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसी आजीवन कारावास की सजा को दोनों दोषियों ने उच्च न्यायलय में चुनौती दी थी. साथ ही आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका भी दायर की थी.

मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खण्डपीठ ने दोनों दोषियों को कोई राहत नहीं दी. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि नियत की है. पीड़ित पक्ष ओर से कहा गया कि दोषियों की तरफ से जो केस उच्च न्यायलय में दायर कि गया है, उसकी कॉपी आज तक इनके द्वारा नहीं दी गयी. वे किस आधार पर पीड़िता का पक्ष न्यायलय के सामने रख पाएंगे. उसकी कॉपी उन्हें दिलाई जाय. इनके द्वारा अपने बचाव के लिए कौन से तथ्य न्यायलय में रखे गए है. उसकी जानकारी उन्हें नहीं है. इसलिए शीघ्र उन्हें मेमो ऑफ अपील की कॉपी दिलाई जाय. कोर्ट के कहने पर आज पीड़ित पक्ष को उसकी कॉपी दी गयी. अब 10 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी.

बता दें कि इस मामले में पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर को कोटद्वार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसको उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दोनों दोषियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा करने को प्रार्थना की भी है.