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मां-भाई और गर्भवती भाभी के हत्यारोपी को फांसी की सजा का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: मां, भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में आज 28 सितंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपी के फांसी की सजा पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति शिधार्थ साह की खण्डपीठ ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है.