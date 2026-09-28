मां-भाई और गर्भवती भाभी के हत्यारोपी को फांसी की सजा का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
आरोपी को निचली अदालत ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे आरोपी ने नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनौती दी थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 28, 2026 at 6:38 PM IST
नैनीताल: मां, भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में आज 28 सितंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपी के फांसी की सजा पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति शिधार्थ साह की खण्डपीठ ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है.
सुनवाई पर राज्य सरकार ने एम्स के डाक्टरों की रिपोर्ट पेश की, जिसमे कहा गया कि आरोपी को उसकी मानसिक स्थिति जानने के लिए एम्स के विशेषज्ञ डाक्टरों को दिखाया गया, जहां उसकी मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है. वह बिना किसी सहायता के संवाद करने में सक्षम है. आरोपी की तरफ से कहा गया कि घटना के समय उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी. ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाए जाने से पहले उसकी मानसिक स्थिति की जांच नहीं कराई गयी थी.
मामले के अनुसार टिहरी गढ़वाल के गुमाल गांव निवासी संजय सिंह ने 13 दिसंबर 2014 को मामूली बात में अपनी मां, बड़े भाई व गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर हत्या कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट आरोपी के पिता राम सिंह पवार ने दर्ज कराई थी.
दोषी संजय सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने अगस्त 2021 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिसे आरोपी ने भी उच्च में चुनौती दी थी. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ को न्याय मित्र नियुक्त कर आरोपी की ओर से बहस हेतु नियुक्त किया था.
न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि मृत्यु दंड की सजा पाया आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है. मेडिकल बोर्ड ने भी आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए कहा है कि वह अपने द्वारा किये जाने वाले कृत्य के परिणाम नहीं जानता है, लेकिन वह इलाज के बाद ठीक हो सकता है, किंतु निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुना दी.
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