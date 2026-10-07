उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर उपनल कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 5:01 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज बुधवार सात अक्टूबर को उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटे) कर्मचारी संघ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि नियत की है.
आज सात अक्टूबर को मामले में सरकार की तरफ से सुनवाई हेतु समय मांगा गया, जिसपर कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 27 अक्टूबर की तिथि नियत की है. आज भी संघ की ओर से कहा गया कि कोर्ट का आदेश हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक भी सरकार उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं ले पा रही हैं.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार की तरफ से बार-बार कोर्ट से समय दिए जाने का अनुरोध किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी ओर से दायर आवमानना पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, न ही सरकार कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कर रही है. ऊपर से उनसे आदेशों के विपरीत जाकर जबरदस्ती बांड भरवाया जा रहा है, जो अपने आप में कोर्ट के आदेश की अवहेलना है. इसलिए मामले पर शीघ्र सुनवाई की जाय.
दरअसल, उपनल कर्मचारियों द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा गया था कि 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में नियमितीकरण का आदेश दिया था. हालांकि राज्य सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी, लेकिन साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था और उपनल कर्मचारियों के हक में ही फैसला सुनाया था, लेकिन अभी भी तक भी सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है, इसीलिए उपनल कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में अवमानना याचिका दाखिल की थी.
उपनल कर्मचारियों ने कोर्ट को बताया था कि सरकार इस मामले को बीते एक साल से लटका रही है. उपनल कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने के बचाए उल्टा कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग रही है. जिस वजह से प्रदेश भर के उपनल कर्मियों द्वारा में आक्रोश है.
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