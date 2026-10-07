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उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज बुधवार सात अक्टूबर को उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटे) कर्मचारी संघ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि नियत की है.