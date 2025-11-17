ETV Bharat / state

अतिक्रमण के मामले हाईकोर्ट सख्त, कमेटी गठित कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने का आदेश, चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने वन विभाग, रेलवे व रेवेन्यू विभाग को एक सप्ताह में एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया.

उत्तराखंड हाईकोर्ट
November 17, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा टनकपुर के साल भोजी में वन विभाग, रेवेन्यू व रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने वन विभाग, रेलवे व रेवेन्यू विभाग को निर्देश दिये हैं कि इस मामले की जांच कराने के लिए तीनों विभागों के उच्च अधिकारी एक सप्ताह में एक कमेटी गठित करें. जांच के उपरांत अतिक्रमणकारियों को नोटिस दें. कार्रवाही के बाद अपनी रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें.

आज हुई सुनवाई पर पूर्व के आदेश पर वेस्टर्न सर्किल के वनाधिकारी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए. उनके द्वारा कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि भूमि पर 22 लोगों ने अतिक्रमण किया गया था, जिसपर कार्रवाही करते हुए तीनों विभागों ने 22 में से लगभग सभी को हटा दिया गया है. अब केवल एक अतिक्रमण बचा हुआ है, जो बचा हुआ वह आबादी क्षेत्र में है. उसमें भी वह भूमि रेलवे व रेवन्यू की है. जिस पर कोर्ट ने उनसे कहा है कि तीनों विभाग उस भूमि का संयुक्त निरीक्षण करे और उन्हें नोटिस दे. इसके बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें.

मामले के अनुसार सालभोजी निवासी सुभम अग्रवाल ने हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि यहां पर काफी समय से कई लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ, जिसको हटाने के लिए वन विभाग के द्वारा मुहिम उठाई गई, लेकिन कुछ लोग नोटिस के बाद भी नहीं हटे है. उनको हटाने के लिए उनके द्वारा जनहित याचिका दायर करनी पड़ी. अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग धीमी कार्रवाई कर रहा है. इसलिए इस मामले में शीघ्रता लाई जाए.

इसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीपोखरी देहरादून की प्रधानाचार्या आरती का स्थान्तरण अन्यत्र किए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल सती हाईकोर्ट में पेश हुए.

हाईकोर्ट ने स्थानांतरित प्रधानाचार्य आरती को रानीपोखरी में ही यथावत बनाये रखने के निर्देश दिए हैं और उनके खिलाफ गलत शिकायत करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. मामले के अनुसार जीजीआईसी रानीपोखरी में तैनात प्रधानाचार्य के खिलाफ वहां के शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में शिकायत की और उन्हें हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए, जिसे शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया. इसके बाद विभाग ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर शिकायतों की जांच कराई.

इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानाचार्य के खिलाफ किसी तरह के अनुचित व्यवहार की पुष्टि नहीं की, लेकिन कमेटी ने प्रधानाचार्य व शिक्षकों के स्थानांतरण की संस्तुति विभाग के सचिव से की, जिसे प्रधानाचार्या आरती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट में तलब किया था. आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रधानाचार्य आरती को रानीपोखरी इंटर कॉलेज में यथावत बनाये रखने के निर्देश दिए.

