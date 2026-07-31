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भवन में चर्च मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, सील मकान खोलने का दिया आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले के एक भवन में चर्च होने पर प्रशासन द्वारा भवन सील करने के मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए प्रशासन को सील मकान को खोलने का आदेश दिया है. साथ ही हाईकोर्ट में मामले का निपटारा करते हुए शर्त भी रखी है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सक्षम अधिकारी के समक्ष एक लिखित वचन पत्र देना होगा कि वे भविष्य में इस परिसर का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए ही करेंगे और वहां कोई भी सार्वजनिक प्रार्थना या धार्मिक सभा आयोजित नहीं की जाएगी.

गौर हो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने उधम सिंह नगर जिले के एक भवन में चर्च होने की पर प्रशासन द्वारा भवन को सील करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है. न्यायालय ने सुरेंद्र सागर और सुनील कश्यप द्वारा दायर एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं के आवासीय मकान के सील किए गए हिस्से को तुरंत खोलने की प्रक्रिया शुरू करें. प्रशासन द्वारा इस घर को चर्च के रूप में इस्तेमाल करने और वहां सार्वजनिक प्रार्थना या धार्मिक सभा आयोजित करने के आरोप में सील कर दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने पूरी तरह से गलत बताया था.