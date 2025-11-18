ETV Bharat / state

HC में उत्तरकाशी निम में गड़बड़ी के मामले में सुनवाई, राज्य व केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में स्थित निम (नेहरू पर्वतारोहण संस्थान) में वर्ष 2018 से 2022 तक हुई कई अनियमितता के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य व केंद्र सरकार से इस पर अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई जवाब पेश करने के बाद करेगी.

मामले के अनुसार दिनेश चन्द्र उनियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तरकाशी में स्थित नीम (नेहरू पर पर्वतारोहण संस्थान) में वर्ष 2018 से 2022 तक कई तरह की अनियमितताएं के साथ साथ रोजगार देने के नाम पर घपला हुआ है. लिहाजा इस मामले की जांच कराई जाए. जबकि इसका विरोध करते हुए राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इस प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं हुई.

शिकायत कर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाए गए रजिस्ट्रार को पक्षकार तक नहीं बनाया गया. जबकि कैग ने इस प्रकरण की जांच पहले ही कर चुकी है. उसकी रिपोर्ट में किसी तरह की अनियमितता करने की पुष्टि हुई है. इसलिए जनहित याचिका में लगाए गए आरोपी निराधार हैं. इसलिए इसे निरस्त किया जाए. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार से लगाए गए आरोपों के आधार पर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है.