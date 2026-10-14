देहरादून और हरिद्वार में नाले व गंगा किनारे अतिक्रमण का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज हरिद्वार के पीरान कलियर और देहरादून के केंटोंमेन्ट क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 4:23 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के पीरान कलियर से होकर गुजरने वाली गंगनहर के पाथों और उसके ऊपर हुए अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे इस संबंध में अपना एक प्रत्यावेदन राज्य के संबंधित विभागों को दें. संबंधित विभाग तीन माह के भीतर उस पर विधि अनुसार निर्णय लेकर आगे की कार्रवाही प्रारम्भ करें.
आज बुधवार (14 अगस्त) मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. मामले की अनुसार पीरान कलियर निवासी संदीप शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में गंगा नदी से कई सिंचाई करने हेतु नहरें निकलती है, जो की उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश की कई जिलों की सिंचाई भूमि को सिंचती है. उनमे से एक कलियर की पास से गुजरने वाली नहर गंगनहर भी है.
संदीप शर्मा का कहना है कि वर्तमान में कई लोगो के द्वारा इस नहर क्षेत्र और उसके ऊपर अतिक्रमण करके दुकान, मकान और सब्जी की रेडिया लगाना शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से नहर से सटे रास्तो में जाम लगने लगा है. यही नहीं कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है. इसलिए उन्होंने कोर्ट की खंडपीठ से प्रार्थना की गयी है कि इस अतिक्रमण को हटाने के आदेश जिला प्रशासन को दिए जाए.
संदीप शर्मा का कहना है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए उन्होंने संबंधित विभागों को प्रत्यावेदन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाही न हुई. सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि नहर की देखरेख उत्तर प्रदेश सरकार करती है. न कि उत्तराखंड सरकार. अभी तक याचिकाकर्ता के द्वारा उन्हें कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया, जिस पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहां गया कि उनके द्वारा इस संबंध में सिंचाई विभाग को प्रार्थना पत्र दिया गया था. उनके द्वारा कहां गया कि अतिक्रमण को हटाने की लिए उनके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, जिसपर कोर्ट ने जिला अधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि उनके प्रत्यावेदन पर विधि अनुसार निर्णय लेकर तीन माह की भीतर उचित कार्रवाई करें.
देहरादून क्लेमेंटटाउन और केंटोंमेन्ट क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के क्लेमेंटटाउन और केंटोंमेन्ट क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाले नाले व उसके आसपास हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिला अधिकारी देहरादून को निर्देश दिए हैं कि वे 6 माह के भीतर जनहित याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेकर अतिक्रमण हटाने को लेकर विधि अनुसार निर्णय लें.
साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि कि निर्णय लेते वक्त अतिक्रमण कारियों का पक्ष भी सुना जाय. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार और केंटबोर्ड से पूछा था कि क्या वहां पर अतिक्रमण हुआ है. निरीक्षण करके कोर्ट को अवगत कराएं. आज हुई सुनवाई पर सरकार और कैंट बोर्ड की तरफ से अवगत कराया गया कि नाले के ऊपर और आसपास अतिक्रमण हुआ है.
साथ ही बताया कि यह क्षेत्र कैंट बोर्ड के अंतर्गत आता है, इसे चिन्हित करने के लिए संबंधित विभागों की एक टीम गठित की जाएगी, जो दशहरा अवकाश के बाद इनको चिन्हित कर उनका पक्ष सुनेगी और उसके बाद नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाने कि कार्यवाही शुरू करेगी.
कोर्ट ने दोनों का पक्ष सुनने की बाद उपरोक्त आदेश पारित किया. मामले की अनुसार क्लेमेंट टाउन निवासी संजय कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र स्थित भारुवाले क्षेत्र में नाला बहता है, जो आगे जाकर बिंदाल नदी में मिलता है. यह क्षेत्र कैंट बोर्ड की अधीन आता है. लोगों ने इस नाले और उसके आपसपास अतिक्रमण करके इसे पाट दिया गया है, जिसकी वजह से कभी भी क्षेत्र में प्रलय आ सकता है. इसलिए इस पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाय. अतिक्रमण को हटाने की लिए उनके द्वारा जिला अधिकारी, कैंट बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों 12 अगस्त 2026 को प्रत्यावेदन भी दिया था, लेकिन उस पर आज की तिथि तक प्रसाशन ने कोई निर्णय नही लिया. इसलिए सरकार को निर्देश दिए जाए कि नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाय.
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