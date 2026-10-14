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देहरादून और हरिद्वार में नाले व गंगा किनारे अतिक्रमण का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के पीरान कलियर से होकर गुजरने वाली गंगनहर के पाथों और उसके ऊपर हुए अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे इस संबंध में अपना एक प्रत्यावेदन राज्य के संबंधित विभागों को दें. संबंधित विभाग तीन माह के भीतर उस पर विधि अनुसार निर्णय लेकर आगे की कार्रवाही प्रारम्भ करें.

आज बुधवार (14 अगस्त) मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. मामले की अनुसार पीरान कलियर निवासी संदीप शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में गंगा नदी से कई सिंचाई करने हेतु नहरें निकलती है, जो की उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश की कई जिलों की सिंचाई भूमि को सिंचती है. उनमे से एक कलियर की पास से गुजरने वाली नहर गंगनहर भी है.