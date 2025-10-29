ETV Bharat / state

BJP नेता पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप, HC ने कहा- राजनीतिक दबाव में न आए पुलिस, कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

नैनीताल जिले के रामनगर में बीते दिनों ही गोवंश के शक में काफी हंगामा हुआ था. इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

Etv Bharat
उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 29, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट की की खंडपीठ ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के आरोप पर नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.

ड्राइवर नासिर की पत्नी ने हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका दायर की थी: दरअसल, नैनीताल जिले में रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में गोवंश के आरोप में 23 अक्टूबर को ड्राइवर नासिर की पिटाई की गई थी. इस मामले में नासिर की पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका डाली गई थी.

ड्राइवर नासिर की पत्नी ने बीजेपी नेता पर लगाया गंभीर आरोप: नूरजहां की अधिवक्ता मृणाल कंवर ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 अक्टूबर के कृत्य को सही बताया जा रहा है और लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस को पोस्ट हटवाने के दिए आदेश: इस मामले में कोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई फॉलोअर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें और मदन जोशी द्वारा जो भी भड़काऊ पोस्ट की गई है, उनको जांच अधिकारी फेसबुक से हटवाए.

पुलिस की जांच में मांस भैंस का निकला: पुलिस के अधिवक्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था, वह भैंस का मांस था, जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था.

राजनीतिक दबाव में न आए पुलिस: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की तहसीन पूनावाला मामले में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का अक्षरसः पालन करें. साथ ही नैनीताल पुलिस को निर्देशित किया है कि वह अभियुक्त मदन जोशी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में न आकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें और सात दिन में हाई कोर्ट को रिपोर्ट्स सौंपे.

इससे पहले मामले की आज सवेरे हुई सुनवाई में पुलिस की ओर से दो बजे तक रिपोर्ट देने का समय मांगा गया था, जिसके बाद दोपहर 2:00 बजे नैनीताल पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और शेष के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी.

पढ़ें---

TAGGED:

BJP LEADER MADAN JOSHI
RAMNAGAR CATTLE SMUGGLING
भाजपा नेता मदन जोशी
उत्तराखंड हाईकोर्ट
UTTARAKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.