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मंत्री रेखा आर्य उत्पीड़न केस, पति गिरधारी और भतीजे सत्येंद्र को HC से नहीं मिली राहत, सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर मंगलवार की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार गिरधारी लाल साहू (उर्फ पप्पू गिरधारी ) उनके भतीजे सत्येंद्र राठौर ने उच्च न्यायलय में जमानत पर रिहा करने के लिए अलग-अलग जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया है.

अपनी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने 26 नवंबर 2026 को खारिज कर दिया था. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय.

दोनों की तरफ जमानत याचिका ने कहा गया था कि पुलिस और एसआईटी ने उन्हें गलत तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया. इसीलिए उन्होंने देहरादून के पंचम अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश एससी-एसटी की अदालत में

क्या है पूरा मामला: दरअसस, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपने पति गिरधारी लाल साहू पर घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और एससी/एसटी एक्ट के तहत उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगाए गए है. वहीं गिरधारी लाल साहू के भतीजे पर भी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनको कंपनियों के निदेशक पद हटाए जाने का आरोप लगाया था. सत्येंद्र राठौर भी इस वक्त जेल में बंद है.

यह मुकदमा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने 15 अक्टूबर 2026 को देहरादून के कैंट थाने में दर्ज करवाया था. पुलिस ने दर्ज मामले की जांच करने के लिए नौ सदस्यों की एसआईटी की टीम गठित की. इसी टीम ने गिरधारी लाल और उसके भतीजे सत्येंद्र राठौर को यूपी के झांसी से गिरफ्तार किया था, तब से दोनों जेल में बंद है. इससे पहले भी साहू द्वारा अपनी गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुक़दमे निरस्त कराने के लिए उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गयी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नही दी थी. जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

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